Posse de Lula terá shows de Pabllo Vittar e Odair José; veja atrações

O dia da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro de 2023 em Brasília (DF), também será de festa e atrações musicais. Após a cerimônia, ocorrerá o Festival do Futuro, com mais de 20 artistas, entre eles Pabllo Vittar e Odair José.

A festa da posse será dividida em dois palcos, intitulados Gal Costa e Elza Soares, em homenagem às cantoras falecidas.

O anúncio das primeiras 18 atrações e a confirmação do festival foram feitos pela futura primeira-dama, Janja Lula Silva, durante entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (30) no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição.

A socióloga, havia adiantado a realização do evento por meio das redes sociais mais cedo. "O Festival do Futuro vai celebrar o governo que foi eleito por todas e todos que defendem um Brasil socialmente mais justo, democrático e humano. Em 01/01/23, a alegria vai tomar posse", publicou.

Veja os artistas já confirmados para a posse de Lula:

Pabllo Vittar

Baiana System

Duda Beat

Gaby Amarantos

Martinho da Vila

Gilsons

Chico César

Luedji Luna

Teresa Cristina

Fernanda Takai

Johnny Hooker

Marcelo Jeneci

Odair José

Otto

Tulipa

Almério

Maria Rita

Valesca Popozuda

"São artistas que estiveram conosco na nossa caminhada, que nos acompanharam durante a campanha, participaram do segundo turno", destacou Janja.

Janja também afirmou que entrou em contato com Chico Buarque, Caetano Veloso, Ludmilla e Emicida, mas ainda não obteve respostas: "Então, a gente tá aí aguardando essas respostas que, com certeza, vão se confirmar e teremos uma grande festa no dia 1º".

Segundo a esposa de Lula, os shows começarão às 18h30, após a solenidade oficial da posse. Entretanto, durante todo o dia, serão realizadas atividades culturais.