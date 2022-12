Deputado Denis Bezerra é indicado para a transição de Lula

Mais um cearense foi indicado para a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (30). Trata-se do deputado federal Denis Bezerra (PSB), que vai compor o grupo técnico de desenvolvimento regional. A informação consta no Diário Oficial da União (DOU).

"Acabo de ser indicado para compor a equipe de transição na área de desenvolvimento regional. Agradeço ao presidente Lula e ao vice-Presidente Geraldo Alckmin pela confiança. Contem com meu comprometimento e dedicação para ajudar na reconstrução do Brasil", disse o parlamentar pelas redes sociais.

Além dele, compõe o GT de desenvolvimento regional o ex-governador e senador eleito Camilo Santana (PT). Mais de 20 cearenses já foram confirmados nos trabalhos de transição do novo governo. São políticos, especialistas e representantes de movimentos sociais que reforçam as equipes.

CONFIRA OUTROS NOMES

Júlio Brizzi (PDT), vereador e ex-secretário municipal da Juventude, está no GT de Políticas para a Juventude;

Jonas Dezidoro (PT), vice-presidente do PT Ceará, está no GT de Educação;

Jeovah Meireles, professor universitário, está no GT de Ciência, Tecnologia e Inovações;

Gabriel Aguiar (Psol), vereador de Fortaleza, está no GT de Cidades;

Léo Suricate (Psol), ex-candidato a deputada estadual, está no GT de Cidades;

José Guimarães (PT), deputado federal e vice-presidente nacional do PT, está no GT de Centro de Governo;

Leônidas Cristino (PDT), deputado federal, está no GT de Cidades;

Luizianne Lins (PT), deputada federal, esta no GT de Cidades;

André Figueiredo (PDT), deputado federal e presidente estadual do PDT, está no GT de Comunicações

Idilvan Alencar (PDT), deputado federal, ex-secretário de Educação do Ceará e ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, está no GT Educação;

Célio Studart (PSD), deputado federal, está no GT de Meio Ambiente;

José Airton Cirilo (PT), deputado federal, está no GT de Pesca;

Mauro Filho (PDT), deputado federal e ex-Secretário do Planejamento e Gestão do Ceará, está no GT de Planejamento;

Jaana Flávia Fernandes, professora universitária, está no GT da Educação;

Camilo Santana (PT), ex-governador e senador eleito, está no GT do Desenvolvimento Regional;

José Pimentel (PT), ex-senador, está no GT da Previdência;

Veveu Arruda (PT), ex-prefeito de Sobral e esposo da governadora Izolda Cela, está no GT da Educação;

Helena Martins, jornalista e professora universitária, está no GT da Comunicação;

Rubinho Lopes, coordenador nacional do Setorial de Pessoas Com Deficiência do PT, está no GT dos Direitos Humanos;

Arialdo Pinho, secretário do Turismo do Ceará, está no GT do Turismo;

Felipe Matias, cientista chefe de Aquicultura e Pesca Artesanal do Ceará, está no GT de Pesca;

Wesley Diógenes, engenheiro sanitarista e ambiental, além de dirigente nacional da Rede Sustentabilidade, está no Conselho Político da Transição;

Weibe Tapeba (PT), vereador de Caucaia e coordenador da Fepoince, está no GT de Pesca

Pedro Ivo, ex-assessor do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ex-secretário do Meio Ambiente e Planejamento Urbano em Fortaleza, está no GT do Meio Ambiente;

Jade Beatriz, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, está no GT da Juventude;

Marcelo Uchôa, advogado e professor universitário, está no GT dos Direitos Humanos.