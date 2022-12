Carla Zambelli e Bolsonaro discutem no jantar do PL, diz colunista

O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) discutiram durante o jantar de confraternização do Partido Liberal nessa terça-feira (29), em Brasília.

A informação foi publicada pelo colunista Igor Gadelha, do Metrópoles. Segundo ele, a discussão aconteceu na mesa em que o presidente jantava e foi presenciada por parlamentares do partido que disseram que Bolsonaro estava "exaltado" com a deputada.

Zambelli confirmou o episódio ao Metrópoles, mas, inicialmente, não disse o que motivou o embate. Contudo, ela negou qualquer relação com a situação que antecedeu o segundo turno das eleições deste ano, quando a parlamentar sacou um revólver e perseguiu um homem nas proximidades de um bar em Jardins, área nobre de São Paulo.

Após a publicação da coluna de Gadelha, a deputada procurou o jornalista para dizer que, na verdade, Bolsonaro não estava bravo com ela, mas com o assunto da conversa. "Foi uma conversa sobre algo sério. Não era comigo", ela disse.

Perseguição em São Paulo

O episódio protagonizado por Zambelli em São Paulo, às vésperas do segundo turno das eleições, irritou apoiadores do presidente, que acreditaram ter sido um dos fatores que provocaram a derrota de Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas.