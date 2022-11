Carla Zambelli tem novo perfil de Twitter suspenso, e TSE proíbe criação de novas contas

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) teve novo perfil do Twitter bloqueado nesta quinta-feira (3), após estimular atos golpistas e atacar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Na última terça-feira (1º), o perfil dela já tinha sido suspenso por decisões judiciais.

Conforme o Metrópoles, Zambelli associou Moraes a uma facção criminosa sem provas, no domingo (30). Além do Twitter, foi suspensa das seguintes redes sociais, por ordem do presidente do TSE:

Facebook;

YouTube;

Instagram;

Telegram;

Tiktok;

Linkedin.

No novo perfil, a deputada chegou a curtir uma publicação que apoiava os bloqueios ilegais de rodovias por apoiadores de Bolsonaro após as eleições.

Na publicação, o usuário alegava que "os caminhoneiros estão parados porque pediram eleições limpas e não foram atendidos”. No entanto, o texto não trazia qualquer prova da acusação.

Proibição do TSE

Além da suspensão do Twitter, o TSE proibiu Zambelli de criar novos perfis ou contas nas redes sociais até a diplomação dos políticos eleitos em 2022, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cerimônia está prevista para dia 19 de dezembro.

De acordo com o jornal O Globo, o juiz auxiliar da presidência do TSE, Marco Antônio Martin Vargas, determinou que, em caso de descumprimento, a deputada deve receber uma multa de R$ 100 mil por cada conta nova que venha a ser criada por ela.

Para a decisão, o TSE considerou os prévios posicionamentos de Zambelli favoráveis à obstrução de estradas por caminhoneiros. O órgão vê que o estímulo dela possui potencial de "tumultuar o processo eleitoral" e incentivar "comportamentos ilegais e beligerantes".