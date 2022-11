Carla Zambelli e André Valadão têm contas suspensas no Twitter e no Instagram

Os perfis da deputada federal Carla Zambelli (PL) e do pastor André Valadão, no Twitter e no Instagram, foram suspensos nesta terça-feira (1º). De acordo com o G1, as redes sociais alegam que as ações respondem decisões judiciais.

Ambos os que tiveram suas contas removidas são fiéis apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas no último domingo (30), e se envolveram em situações polêmicas nos últimos dias.

Legenda: O perfil da deputada foi suspenso do Twitter. Foto: Reprodução/Twitter

Legenda: O pastor André Valadão também foi banido do Twitter. Foto: Reprodução/Twitter

Motivos da suspensão

Zambelli, por exemplo, foi filmada no sábado (29), menos de 24 horas antes do início do segundo turno das eleições perseguindo e apontando uma arma para um homem negro nos Jardins, bairro nobre de São Paulo.

Já o pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, publicou um vídeo no dia 19 de outubro dizendo que foi intimado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a se "retratar" pela divulgação de falsas acusações contra o então ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva Lula (PT) — atualmente, presidente eleito.

Contudo, o órgão superior negou a existência de uma decisão do tipo, e o vídeo de Valadão foi marcado no Instagram como "informação falsa".