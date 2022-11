Em meio a boatos, Carla Zambelli explica por que deixou o País

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) viajou para os Estados Unidos nesta quinta-feira (3). Em resposta à coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, a parlamentar negou estar "fugindo" do Brasil, como insinuou o deputado federal André Janones (Avante-MG) no Twitter, minutos antes dela embarcar.

"Se houver um pedido de prisão, eu me apresento. Não sou fugitiva, nem nunca serei", afirmou Zambelli, acrescentando que viajou para cumprir "agendas pessoais". "Aproveitarei a ocasião para estudar meios de assegurar e restaurar a liberdade de expressão no Brasil junto a autoridades americanas", concluiu.

A deputada não divulgou a viagem porque suas redes sociais foram bloqueadas pela Justiça nesta semana. Ela chegou a criar novos perfis, mas as contas foram novamente excluídas pelas plataformas.

Viagem aos Estados Unidos

De acordo com o Metrópoles, Zambelli viajou para os EUA em um voo da companhia Copa Airlines que decolou de Brasília às 2h02 e fez uma escala no Panamá.

A deputada bolsonarista estava acompanhada do marido, Coronel Aginaldo (PL), que deixou o comando da Força Nacional de Segurança para se candidatar a deputado federal pelo Ceará nas eleições gerais deste ano, mas perdeu.

Antes do posicionamento dito ao portal, o deputado federal André Janones escreveu no Twitter que causou "estranheza" a "maneira repentina" como a parlamentar saiu do País.

Motivos para ter 'fugindo'

Além de ter perseguido um homem negro com uma arma menos de 24 horas antes do segundo turno das eleições, a deputada é apontada como uma das lideranças bolsonaristas que mais estão insuflando bloqueios ilegais e que atentam contra a democracia brasileira nas rodovias federais.

Grupos dentro do bolsonarismo também acusam a parlamentar de ter sido responsável pela derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas.