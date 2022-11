Festa da posse de Lula deve ter shows de diversos artistas em dois palcos na Esplanada

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá tomar posse no dia 1º de janeiro com uma grande festa, que terá dois palcos e telões espalhados pela Esplanada dos Ministérios, segundo informações do jornal O Globo.

A expectativa é que as apresentações comecem a partir do meio-dia, segundo planejamento de integrantes do PT, e contem com artistas de diversas regiões do país. Muitos deles, inclusive, têm se colocado à disposição do evento, segundo afirmam petistas.

Durante a campanha, cantores como Mart’nália, Chico Buarque, Sandra de Sá, Caetano Veloso, Luisa Sonza, Chico César e Zélia Duncan se engajaram a favor da candidatura de Lula.

As apresentações artísticas serão interrompidas somente para exibir a cerimônia institucional. A solenidade é dividida em três momentos: no Congresso, onde o presidente toma posse efetivamente, uma cerimônia no Palácio do Planalto, de troca de faixa, e a recepção e cumprimentos de chefes de Estado e delegações estrangeiras que ocorre no Itamaraty.

Palco na Esplanada

Um dos pontos ainda em discussão pelos organizadores é se o presidente eleito subirá em algum dos palcos na Esplanada, ou se aparecerá apenas na rampa e no parlatório do Palácio do Planalto.

Parte do PT quer que as comemorações comecem antes mesmo da posse, na noite do dia 31 de dezembro, emendando com a festa de reveillón. O argumento é que muitos petistas já estarão na cidade na data.

Na terça-feira (22), uma reunião na sede nacional do PT, em Brasília, reuniu movimentos sociais e integrantes dos partidos políticos que apoiam Lula para discutir detalhes da posse, cuja coordenação está a cargo da esposa de Lula, Rosângela Silva, conhecida como Janja.

Passe livre

O partido também pretende solicitar passe livre de transporte público em Brasília, pedir uso de áreas públicas para campings, escolas, além de incentivar que militantes do PT hospedem quem viajar a Brasília para a posse, já que a rede hoteleira local está quase cheia.

A organização ainda aguarda um comunicado oficial do Palácio do Planalto sobre quem entregará a faixa presidencial a Lula, para definir como será esta solenidade. Bolsonaro chegou a afirmar a aliados que não entregará a faixa ao presidente eleito.