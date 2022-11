PL recorrerá da decisão de Moraes que multou o partido em R$ 22,9 milhões por 'má-fé'

O Partido Liberal (PL) recorrerá da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que negou o pedido da sigla para anular os votos de 279 mil urnas eletrônicas e ainda multou a legenda em 22,9 milhões de reais, por litigância de má-fé. As informações são da coluna Radar, da revista Veja.

O resultado desfavorável, no entanto, já era esperado e os possíveis recursos ao tribunal estão sendo estudados pelo advogado da legenda, Marcelo Bessa, que apresentou a representação ao TSE. Bessa chegou a avisar ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, de que "o troco viria" caso seguisse com o pedido, segundo integrantes do PL informaram à coluna.

A decisão de manter a iniciativa foi justificada pela pressão do presidente Jair Bolsonaro inconformado com a derrota para Lula nas eleições de outubro.

MULTA

Moraes rejeitou o pedido de verificação extraordinária do resultado das eleições e definiu a multa por identificar, na conduta dos partidos, "litigância de má-fé" – definida como conduta abusiva, desleal ou corrupta realizada com o intuito de prejudicar a parte contrária, para causar tumulto.

A decisão também inclui os partidos PP e Republicanos, que integraram a coligação do presidente não reeleito junto ao PL.

Na decisão, Moraes também determina:

O bloqueio e a suspensão dos repasses do Fundo Partidário às siglas até que a multa seja quitada;

A abertura de um processo administrativo pela Corregedoria-Geral Eleitoral para apurar "eventual desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária, inclusive de Fundo Partidário";

O envio de cópias do inquérito ao Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da investigação sobre a atuação de uma suposta milícia digital para atacar a democracia e as instituições.

De acordo com Moraes, há o "possível cometimento de crimes comuns e eleitorais com a finalidade de tumultuar o próprio regime democrático brasileiro".