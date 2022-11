Prestação de contas de Sérgio Moro tem 'falhas', segundo parecer técnico do TRE-PR

Em parecer técnico conclusivo, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) publicado — nesta terça-feira (22) — sugere a desaprovação das contas da campanha do senador eleito Sergio Moro (União Brasil). A informação é do jornal O Globo.

Assinado por Christiana Tosin Mercer, chefe da seção de Contas Eleitorais, e Paulo Sergio Esteves, coordenador de Contas Eleitorais e Partidárias, o documento lista uma série de divergências nas contas de Moro. Entre elas, omissão de notas fiscais eletrônicas na prestação da campanha e doações financeiras enviadas depois do prazo legal no valor de R$ 153 mil.

O documento destaca, ainda, divergências entre as despesas informadas na prestação de contas final em exame e aquelas constantes na prestação de contas parcial. Fala também em "inconsistências" nas despesas pagas com "outros recursos".

Manifestação de Moro

De acordo com publicação do jornal carioca, após a publicação do parecer conclusivo, a equipe jurídica de Moro tem até três dias para se manifestar sobre os pontos apontados.

A decisão final sobre a desaprovação das contas, porém, cabe à desembargadora relatora, que pode ou não acatar o que foi colocado pelos técnicos do tribunal.