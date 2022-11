MPE denuncia Roberto Jefferson e a filha Cristiane Brasil por injúria contra Cármen Lúcia

O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) e a filha dele, a ex-deputada Cristiane Brasil, foram denunciados pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) de São Paulo após ofensas contra a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia.

De acordo com informações de O Globo, ambos foram apontados pelo crime de injúria e devem indenizar a ministra pelas ofensas publicadas nas redes sociais. O valor ainda será fixado, a pedido do MP.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Roberto Jefferson comparou a ministra a "prostitutas", "arrombadas" e "vagabundas". Ele reiterou os ataques em audiência de custódia no dia 24 de outubro, quando se desculpou com as prostitutas pela "má comparação".

A filha de Jefferson, em perfil no Twitter, reforçou as ofensas do pai contra a ministra.

Acordo rejeitado

A promotora Annunziata Alves Iulianello, da 258ª Zona Eleitoral de São Paulo, rejeitou a possibilidade de um acordo. Para ela, a medida seria insuficiente para reparar os crimes de injúria.

Annunziata Alves Iulianello Promotora “O delito foi praticado de forma premeditada, com menosprezo e discriminação à condição de mulher, por meio de rede social onde a vítima foi exposta a milhares de pessoas e tendo em vista a repercussão nacional dos fatos – eventual proposta de transação penal não se apresenta suficiente para a repressão das condutas”.

Assim, o processo será encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

Apoio à Carmen Lúcia

No Supremo, Cármen Lúcia agradeceu o apoio que recebeu dos pares nos últimos dias e disse que continuará julgando "serenamente". A ministra fez um discurso sobre a unidade do tribunal. "O atingimento de um é de todos", disse.

Cármen Lúcia Ministra "Vários de nós passamos, nesses últimos tempos especialmente, por agruras que vão além de qualquer civilidade".

Ela disse ainda que o Brasil passa por "tentativas de subversão ou erosão democrática".

"Desde pequena, no sertão mineiro, quando eu reclamava de alguma dificuldade, minha mãe perguntava: 'Quem te disse que é fácil?' Dificuldades fazem parte, mas o Brasil vale a pena, o Estado de Direito vale a pena, a democracia vale o que cada um de nós faz", defendeu.