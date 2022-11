Evandro Leitão vai a Brasília negociar recurso para segurança hídrica do Ceará

Em agenda como governador em exercício, Evandro Leitão (PDT) foi a Brasília com Camilo Santana (PT), nesta terça-feira (22), para tratar sobre a liberação de recurso para um projeto de segurança hídrica no Ceará (Segerh) pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). A informação foi compartilhada por ele nas redes sociais.

De início, ambos se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para discutir o assunto. Em seguida, Leitão foi ao escritório da AFD para tratar sobre o andamento da operação de crédito.

A negociação será fechada entre a agência e a gestão estadual (com o Planalto como garantidor) no âmbito do Programa de Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos no Sertão Central do Ceará (GESURH Sertão Central CE). Espera-se um aporte no valor de 100 milhões de euros.

"Fomos recepcionados pelo Diretor Adjunto da Agência, Léo Gaborit, e pelo Gerente de Projetos, Fernando Pacheco. Na oportunidade, fomos informados sobre as etapas a serem cumpridas com a aprovação da Carta-Consulta pela COFIEX (Comissão de Financiamentos Externos do Ministério da Economia) e a expectativa da Agência para a preparação do Programa", informou o governador em exercício.

No total, o Segerh terá 125 milhões de euros em investimentos, sendo 25 milhões do Tesouro do Estado. Com esse montante, o objetivo é construir uma macro infraestrutura hídrica; realizar investimentos locais de fortalecimento da segurança hídrica, energética e ambiental e de valorização produtiva da água, em comunidades e associações rurais; e promover o desenvolvimento rural sustentável e o uso racional dos recursos hídricos.

