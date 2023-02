Parlamentares do Ceará se reúnem com ministro de Minas e Energia para tratar sobre a Enel

A senadora Augusta Brito (PT) e o deputado estadual Fernando Santana (PT), vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), encontraram o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para entregar um relatório sobre a atuação da Enel no Estado, nesta quinta-feira (16). As informações foram colhidas no âmbito da Comissão Especial da Alece que apurou a qualidade dos serviços prestados pela empresa no Ceará.

"Continuaremos cobrando da empresa e das autoridades federais melhorias no fornecimento de energia elétrica para os cearenses", afirmou a senadora. O documento entregue a Silveira foi finalizado em dezembro.

Na quarta-feira (15), foi a vez da dupla se reunir com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval de Araújo Feitosa Neto, em Brasília. O relatório contesta o contrato que a concessionária mantém com o Governo do Estado.

O serviço de fornecimento de energia elétrica foi privatizado no Ceará há alguns anos e, desde então, tem sido constante alvo de reclamações de usuários, incluindo os parlamentares. Fernando Santana, inclusive, é presidente do colegiado montado para discutir o assunto.

De encaminhamento da audiência com a Aneel ficou a realização de uma audiência pública em 2 de março, na Agência Reguladora o Ceará (Arce), sobre o tema.