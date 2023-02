Cearenses serão recebidos por ministro de Minas e Energia para apresentar relatório contra Enel

Após serem recebidos na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta quarta-feira (15), em Brasília, parlamentares cearenses têm audiência marcada para esta quinta-feira (16) com o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Siveira, para apresentar um relatório sobre o contrato de concessão com a Enel no Ceará.

A reunião desta quarta-feira foi com o o deputado estadual Fernando Santana (PT) e com a senadora Augusta Brito (PT), junto com o diretor-geral da Aneel, Sandoval de Araújo Feitosa Neto.

O deputado, inclusive, é presidente da Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), que estudou os contratos da Enel.

A expectativa é que a Aneel analise o conteúdo do documento, que inclui o apontamento do que seriam falhas e deficiências na prestação de serviço da empresa no Ceará.

Umas das decisões tomadas na reunião é a realização de uma audiência pública no próximo dia 2 de março, na Agência Reguladora o Ceará (Arce) sobre o assunto.

Nesta quinta-feira (16) uma audiência está marcada com o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, para entregar o relatório.

Esse documento foi apresentado em dezembro do ano passado e cita também a comissão criada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), que teve como resultado a apresentação de Ação Civil Pública contra a Enel Ceará por má prestação dos serviços de energia elétrica no Estado.

