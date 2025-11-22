Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

O que a eleição presidencial no Chile pode indicar para o Brasil em 2026

Eleitores chilenos voltam às urnas em dezembro. O Diário do Nordeste conversou com especialistas para entender paralelos e pontos de diferenciação entre as eleições de países sul-americanos.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto com a bandeira chilena em segundo plano e silhueta de um homem em primeiro plano.
Legenda: Essa foi a primeira disputa desde 1990 em que o voto foi obrigatório.
Foto: Marvin Recinos / AFP.

O Chile vai realizar o segundo turno da eleição para a escolha da próxima pessoa a ocupar a cadeira presidencial em 14 de dezembro. De um lado está a candidata comunista Jeanette Jara, do outro está o membro da direita radical José Antonio Kast. Os políticos são totalmente opostos.

Ela foi para a segunda etapa do processo eleitoral com 26,8% e ele obteve 23,9% do eleitorado. A diferença entre os dois postulantes foi de aproximadamente 3%. Atrás deles ficou Franco Parisi, localizado mais ao centro do espectro político, com 19% dos votos.

Oito candidatos disputaram as eleições presidenciais chilenas. Essa foi a primeira desde 1990 em que o voto foi obrigatório — o que produziu uma participação recorde de 85% dos eleitores, superando a abstenção de 53% registrada no último pleito, há quatro anos.

No primeiro turno, promovido em 16 de novembro, os eleitores também tiveram que escolher os parlamentares para renovar toda a Câmara dos Deputados e parte do Senado. Os aliados do republicano conseguiram um avanço considerável nas duas Casas Legislativas, o que pode se reverter em governabilidade caso seja eleito.

Veja também

teaser image
Negócios

Trump retira 40% de imposto sobre café, carne e outros produtos brasileiros

teaser image
Mundo

Trump cogita negociar com Maduro e amplia ação no Caribe

Quem são os candidatos

Jara é apoiada pelo atual presidente do Chile, Gabriel Boric. Ela tem 51 anos, é graduada em Direito e Administração. É integrante do Partido Comunista e concorre como representante da coalizão de esquerda. O início da sua trajetória política se deu por meio da militância estudantil, nos anos 1990.

Como promessas de campanha, a ex-ministra do Trabalho se comprometeu a elevar o salário mínimo, reforçar os direitos trabalhistas, implementar um preço máximo para medicamentos e impulsionar a indústria do lítio. A segurança também é um ponto do seu plano de governo, já que ela quer modernizar a polícia e construir mais prisões no país.

Foto da candidata do Partido Comunista no Chile, Jeanette Jara.
Legenda: Jeanette Jara é aliada de Gabriel Boric.
Foto: Marvin Recinos / AFP.

Kast, por sua vez, tem 59 anos, também é advogado e concorreu com Boric no último pleito para a Presidência do Chile. Ele também concorreu em 2017, mas ficou em quarto lugar com apenas 8% dos votos. José é filho de um ex-soldado do exército nazista e irmão de um ex-ministro do ditador Augusto Pinochet. É membro do Partido Republicano, fundado por ele em 2019.

As propostas do ultradireitista seguem uma lógica contra o crime e imigração — incluindo planos para expulsão de imigrantes indocumentados, a criação de uma força policial especializada e a construção de muros e trincheiras ao longo da divisa norte. Por conta da sua postura, é comparado com a de outros líderes americanos, como Donald Trump (Estados Unidos), Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador) e o brasileiro Jair Bolsonaro.

Foto do ultradireitista José Antonio Kast, que concorre à presidência no Chile.
Legenda: José Antonio Kast concorre à Presidência do Chile pela terceira vez.
Foto: Marvin Recinos / AFP.

As eleições presidenciais no Chile acontecem há pouco menos de um ano do pleito presidencial no Brasil, previsto para outubro de 2026. E, segundo especialistas, o cenário desenhado no lado oeste do mapa da América do Sul pode apresentar indicativos para os contornos da disputa por aqui em alguns aspectos, como também apresenta diferenças ou pouca influência em outros.

Contornos eleitorais

Segundo o professor Clayton Mendonça Cunha Filho, doutor em Ciência Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e professor no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará (UFC), o que aconteceu na eleição do Chile não deve influenciar em quase nada no cenário brasileiro. 

“O que dá para afirmar, com certeza, é que, claro, se, por acaso, o candidato da extrema-direita no Chile for vitorioso, a extrema-direita brasileira certamente vai tentar capitalizar em cima disso, como já tentou capitalizar em cima da eleição do Milei na Argentina, como tenta capitalizar em cima do discurso do Nayib Bukele em El Salvador”, discorreu. 

Já a doutora em Direito Público e mestre em Direito Internacional pela Aix-Marseille Université (França), Débora Santana, que também é professora da Pós-Graduação em Direito da Universidade de Fortaleza (Unifor), destacou que “a polarização política já é uma tendência do continente americano há, pelo menos, dois ciclos eleitorais”. 

“Ou seja, esse movimento de intensa dualidade entre esquerda e direita, caracterizado pela ascensão da extrema-direita ao poder, pelo aumento do clamor social de pautas mais nacionalistas e pelo enfraquecimento do que se chama de 'terceira via', é uma realidade que se alinha diretamente com a crise das democracias liberais e da legitimidade política, já anunciadas por alguns teóricos”, enfatizou.

Rejeição e candidaturas no Brasil

Eleito em 2021, Boric irá passar a faixa presidencial para um sucessor ou sucessora em 11 de março de 2026. Mas ele enfrenta uma realidade em que índices de aprovação apontam para um patamar negativo. Uma pesquisa divulgada em novembro pelo instituto Plaza Pública Cadem mostrou que, em outubro, cerca de 62% da população desaprovava o desempenho do presidente, contra 33% que o aprovava.

Para Cunha Filho, o Governo Boric “não é visto como tendo sido bem-sucedido” e se mostra como “um governo bastante impopular”, fato que pesa contra Jara, ex-integrante da gestão como auxiliar do presidente. 

Foto do Palácio La Moneda.
Legenda: Eleito ou eleita vai assumir o Palácio La Moneda, sede da Presidência do Chile, em março de 2026.
Foto: Marvin Recinos / AFP.

Mas ele disse não compreender que isso tenha relação com o Brasil em 2026. “A situação no Chile nem abre, nem fecha espaço para candidatos outsider ou antipolítica no Brasil. São duas eleições com muito pouca conexão direta para fazer esse tipo de especulação”, salientou.

Nesse quesito, há uma concordância com a professora Débora Santana. “É importante ressaltar o cenário político e eleitoral brasileiro é um pouco distinto do chileno: a polarização brasileira já é consolidada entre o Partido dos Trabalhadores e o bolsonarismo e o sistema político ainda é dominado pelos partidos tradicionais, o que nos faz concluir que as grandes alianças partidárias é que determinarão os polos contrapostos, não havendo muito espaço para esses candidatos outsiders”, falou.

Violência e imigração como temas

O Chile é vizinho de grandes produtores de drogas, como a Bolívia e o Peru, dois epicentros do tráfico internacional de cocaína. Antes, o território chileno não era visto com atenção pelas organizações criminosas, no entanto, com a imigração em larga escala, ele entrou no radar desses grupos. Um deles é a facção venezuelana Tren de Aragua, que se instalou no país e tem expandido sua atuação localmente.

Dados do Instituto Nacional de Estatística, com base em relatórios da polícia chilena, evidenciam um crescimento no número de vítimas de crimes no Chile desde 2021. O quantitativo saltou de aproximadamente 958 mil registros para 1,3 milhão em 2024.

Nesse aspecto, Filho diz ser possível traçar um paralelo. “De fato, no Chile essa campanha ficou muito marcada por temas de segurança pública e pela questão da imigração”, evidenciou. “Ao contrário do Brasil, em que esse já é um problema de décadas, no Chile esse é um problema relativamente novo. Os índices de insegurança aumentaram muito nos últimos anos, embora seja preciso ressaltar que, se por como comparativo o Brasil, eles ainda são relativamente baixos”, disse. 

Foto de operação policial no Chile, onde a segurança é um dos principais temas da eleição presidencial em 2025.
Legenda: A segurança é um dos temas em evidência no pleito chileno e pode nortear eleição presidencial no Brasil em 2026.
Foto: Polícia de Investigações do Chile / AFP.

“É possível que sim, que na nossa eleição brasileira esse seja um dos temas marcantes. Mas a gente precisa ver. Ainda falta pouco menos de um ano para essas eleições, o cenário pode mudar muita coisa. A preço de hoje se especula que sim, que esse vai ser um tema bastante presente”, situou o docente, salientando que, no Brasil, a questão da imigração não deve ser preponderante, por não ser um tema muito mobilizado historicamente aqui.

Santana lembrou que imigração e segurança, na verdade, já foram pautas levantadas na campanha eleitoral para a Presidência do Brasil em 2018. Para ela, diante da política migratórias dos Estados Unidos, podem ser levantadas juntas em 2026.

“E aqui teremos, nitidamente de um lado, a defesa intransigente de uma segurança pública com uma abordagem mais rígida e repressiva contra o crime, além da restrição das migrações, enquanto de outro, a defesa de medidas sociais e mais progressistas como solução ao aumento da criminalidade”, observou. 

Aspectos econômicos

No âmbito econômico, o Chile apresentou flutuações em seu Produto Interno Bruto (PIB), conforme informações do Banco Mundial. Se em 2020, houve uma queda de 6,1, no ano seguinte aconteceu uma recuperação de 11,3% e, em 2022, um crescimento de 2,2%. No entanto, em 2023, o aumento foi de somente 0,5%, para que em 2024 a alta fosse de 2,6%.

O que fica claro neste segundo turno são as defesas de modelos econômicos distintos pelos candidatos que chegaram na reta final. Jeanette Jara prega uma intervenção estatal, enquanto José Antonio Kast tem uma visão de Estado com características liberais.

Foto do Porto de Santo Antonio, no Chile.
Legenda: Os candidatos que chegaram ao segundo turno no Chile divergem sobre qual tamanho o Estado deve ter.
Foto: Raul Bravo / AFP.

Na visão do professor Clayton Filho, embora exista uma defesa liberal por uma parte do eleitorado, não sinaliza necessariamente que a América Latina está propensa a apoiar esse ideário. 

“A América Latina é uma região muito grande, inclui a América do Sul, a América Central, o México, tem países que têm muitas semelhanças, mas que têm muitas diferenças em termos de cultura política, de história, de sistema partidário, sistema político”, comentou.

Para a professora Débora Santana, “as eleições atuais no Chile podem servir como um termômetro para as eleições subsequentes nos demais Estados latino-americanos, mas não como algo determinante”.

“É importante considerar que o 'eleitorado latino-americano' é uma classe bastante heterogênea, com demandas específicas a depender da jurisdição considerada. Ademais, a estrutura partidária e as experiências econômicas dos países também são diferentes”, finalizou a entrevistada. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto com a bandeira chilena em segundo plano e silhueta de um homem em primeiro plano.
PontoPoder

O que a eleição presidencial no Chile pode indicar para o Brasil em 2026

Eleitores chilenos voltam às urnas em dezembro. O Diário do Nordeste conversou com especialistas para entender paralelos e pontos de diferenciação entre as eleições de países sul-americanos.

Bruno Leite
Há 47 minutos
A imagem mostra um homem sentado em uma cadeira ao lado de uma piscina, vestindo uma camisa amarela da seleção brasileira e shorts escuros. Trata-se de Jail Bolsonaro. Ele está com uma perna cruzada sobre a outra, revelando uma tornozeleira eletrônica presa ao tornozelo esquerdo. Segura um celular com a mão direita e observa a tela, enquanto repousa de forma relaxada em um ambiente residencial externo. Ao fundo, há paredes claras, portas escuras e mobiliário simples.
PontoPoder

Tornozeleira eletrônica: como funciona equipamento violado por Bolsonaro

Moraes já havia advertido Bolsonaro que a violação poderia causar a prisão dele.

Redação
Há 1 hora
Bolsonaro está preso em sala de 12 m² com TV, frigobar e ar-condicionado; vídeo
PontoPoder

Bolsonaro está preso em sala de 12 m² com TV, frigobar e ar-condicionado; vídeo

Ex-presidente está encarcerado na sede da Polícia Federal, em Brasília.

Redação
Há 2 horas
A imagem mostra um homem de meia-idade com os braços cruzados, vestindo uma camisa polo verde. Trata-se de Jair Bolsonaro. Ele está em frente a uma casa, posicionado diante de uma grande janela com cortinas claras. À esquerda, parte de um carro escuro aparece no enquadramento. O homem olha para a câmera com expressão neutra, em um ambiente externo iluminado pela luz do dia.
PontoPoder

Moraes rejeita pedido de prisão humanitária feito pela defesa de Bolsonaro

A prisão preventiva tornou “prejudicados” todos os pedidos apresentados anteriormente pela defesa.

Redação
22 de Novembro de 2025
Foto que contém o ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro alega 'risco à vida' e prepara recursos contra prisão

Advogados afirmaram que o estado de saúde do ex-presidente é "delicado".

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra um homem de meia-idade vestindo uma camisa polo amarela, visto através de faixas horizontais escuras que parecem ser grades ou venezianas. Ele está parcialmente encoberto pelas barras, com o rosto iluminado pela luz natural e expressão séria, olhando em direção à câmera. O fundo é escuro e desfocado, dando destaque ao enquadramento entre as frestas. Trata-se de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes revoga autorizações e condiciona visitas de Bolsonaro a novo exame do STF

Os advogados e a equipe médica que acompanham o ex-presidente continuam com trânsito livre.

Redação
22 de Novembro de 2025
Foto que contém o ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Primeira Turma do STF analisa prisão preventiva de Bolsonaro na segunda-feira (24)

Tendência é de que magistrados sigam decisão apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Redação
22 de Novembro de 2025
Homem branco de meia idade com cabelos castanhos e grisalhos com blusa verde escura e expressão séria cercado por pessoas ao fundo.
PontoPoder

O que provocou a prisão preventiva de Bolsonaro?

Ex-presidente foi preso pela Polícia Federal neste sábado (22), em Brasília.

Redação
22 de Novembro de 2025
público diante de painel com imagens de priscila costa e michele bolsonaro.
PontoPoder

Michelle Bolsonaro cancela participação em evento no CE e retorna a Brasília

Ex-primeira-dama do Brasil estava no Ceará para participar de encontro do partido em Caucaia.

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro, de terno e gravata, durante um depoimento ao STF, com pessoas ao fundo.
PontoPoder

Tornozeleira eletrônica de Bolsonaro foi violada horas antes de prisão, diz Moraes

STF viu risco de fuga do ex-presidente durante vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro.

Messias Borges e Felipe Mesquita
22 de Novembro de 2025
foto de bolsonaro, que foi preso hoje, 22 de novembro, em Brasília.
PontoPoder

Preso na sede da PF, Bolsonaro passará por audiência de custódia no domingo (23)

Bolsonaro foi preso preventivamente a pedido da PF.

Felipe Mesquita
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra o casal Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro sentado.
PontoPoder

Em Fortaleza, Michelle publica salmo ao saber da prisão de Bolsonaro

O ex-presidente foi preso preventivamente a pedido da Polícia Federal.

Redação
22 de Novembro de 2025
foto mostra ex-presidente em prisão domiciliar em Brasilia. Neste sábado (22), ele foi preso a pedido da pf.
PontoPoder

Ex-presidente Jair Bolsonaro é preso neste sábado (22)

Prisão é preventiva e foi pedida pela Polícia Federal.

Felipe Mesquita
22 de Novembro de 2025
Ciro Gomes ao lado do prefeito de Massapê, Ozires Pontes.
Wagner Mendes

Ciro Gomes assume a presidência do PSDB Ceará

O ex-presidente Ozires Pontes publicou foto nas redes sociais passando o bastão.

Wagner Mendes
21 de Novembro de 2025
Bolsonaro em foto de perfil que registra o rosto do ex-presidente. Imagem usada em matéria sobre defesa pedir prisão domiciliar ao Ministro Alexandre de Moraes.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro pede a Moraes prisão domiciliar humanitária

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão.

Redação
21 de Novembro de 2025
Movimentação de participantes da COP30.
PontoPoder

COP30: Rascunho de acordo retira menção a combustíveis fósseis e gera insatisfação

A ideia do "Mapa dos Combustíveis Fósseis" é criar metas para eliminar o uso do produto no mundo.

Redação
21 de Novembro de 2025
Alexandre Ramagem de terno azul olhando para o lado. Imagem usada em matéria onde Moraes determina prisão de deputado por suposta fuga do país.
PontoPoder

Alexandre de Moraes ordena prisão de deputado Ramagem

Ramagem está nos Estados Unidos.

Redação e Agência Brasil
21 de Novembro de 2025
Capa do TechPolítica.
PontoPoder

TechPolítica: Como a inteligência artificial está sendo incorporada nas ações do Poder Público no CE

Bruno Leite
21 de Novembro de 2025
Dois homens sentados lado a lado em cadeiras do plenário do Senado Federal conversam durante a sessão. O senador Rodrigo Pacheco, à esquerda, aponta para algo fora do quadro enquanto fala com Davi Alcolumbre, à direita, que olha em direção à câmera. Ambos vestem terno escuro e gravata. Ao fundo, outros participantes circulam pelo ambiente legislativo.
PontoPoder

Messias ao invés de Pacheco no STF desagrada Alcolumbre, e Planalto acende alerta

O presidente do Senado havia trabalhado para a indicação cair no colo de Rodrigo Pacheco.

Redação
20 de Novembro de 2025
Lula e Jorge Messias no escritório da Presidência em um aperto de mãos.
PontoPoder

Jorge Messias é a 11ª indicação de Lula ao STF; veja lista

O advogado-geral da União deve ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo.

Redação
20 de Novembro de 2025