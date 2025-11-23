Moraes autoriza visitas dos filhos a Bolsonaro com horários e duração restritos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o visitem na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, onde ele está preso preventivamente desde sábado (22).

O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Renan Bolsonaro devem fazer as visitas separadamente, com a duração máxima de 30 minutos, conforme decisão publicada neste domingo (23).

Carlos e Flávio Bolsonaro poderão visitar o pai na próxima terça-feira (25), entre 9h e 11h. Já Renan Bolsonaro, na quinta-feira (27), também entre 9h e 11h.

Veja também PontoPoder Michelle visita Bolsonaro na sede da PF, em Brasília PontoPoder Bolsonaro teve ‘confusão mental e alucinações’, segundo boletim médico PontoPoder Quais remédios Bolsonaro diz terem causado a 'paranoia' que o fez violar a tornozeleira

As visitas dos advogados e da equipe médica e deu orientações de conduta da PF para caso haja alguma intercorrência médica foram mantidas.

Entre as orientações está o acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), apontado como opção mais ágil e segura. Neste domingo, Bolsonaro recebeu a visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

VISITA DE MICHELLE

De roupa preta e óculos escuros, Michelle Bolsonaro foi visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na sede da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília (DF). A ida da ex-primeira-dama foi autorizada nesta manhã pelo ministro Alexandre de Moraes.