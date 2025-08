Carlos Bolsonaro passa mal e é internado após prisão domiciliar do pai

Após a decretação de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) — filho do ex-presidente — passou mal e foi internado. Segundo o canal CNN, o parlamentar foi levado às pressas a um hospital no Rio de Janeiro (RJ), na noite de segunda-feira (4).

Carlos estava bem durante o dia. Conforme apuração do canal de TV, antes de passar mal, ele foi ao PL em Brasília e, por volta do meio-dia, seguia ao Rio.

Em internação, o vereador apresentou pressão alterada e foi submetido a exames de coração.

A orientação do cardiologista foi mantê-lo internado na unidade hospitalar. Até a publicação desta matéria, o parlamentar não se pronunciou sobre o atual estado de saúde.

Como reagiram Eduardo e Flávio à prisão do pai

Após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, os filhos do ex-presidente reagiram. Com a mais recente decisão de Moraes, os filhos só podem visitar o pai com autorização do STF.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a decretação da prisão domiciliar de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi uma vingança do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pelas sanções que sofreu dos Estados Unidos.

Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou nas redes sociais que recebeu "com tristeza", "mas sem surpresa", a notícia da prisão domiciliar do pai. Na mensagem, ele se refere ao ministro do STF como "um psicopata".