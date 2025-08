Filhos de Bolsonaro fazem críticas ao ministro Alexandre de Moraes após ordem de prisão domiciliar

Após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de decretar, na noite desta segunda-feira (4), a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os filhos do ex-presidente reagiram. Com a mais recente decisão de Moraes, os filhos só podem visitar o pai com autorização do STF.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a decretação da prisão domiciliar de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi uma vingança do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pelas sanções que sofreu dos Estados Unidos.

“Era tudo o que Alexandre de Moraes queria, se vingar do presidente Bolsonaro. É uma clara demonstração de vingança pelas sanções”, disse Flávio em entrevista à CNN Brasil, referindo-se a punições aplicadas pelos Estados Unidos a Moraes.

Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou nas redes sociais que recebeu "com tristeza", "mas sem surpresa", a notícia da prisão domiciliar do pai. Na mensagem, ele se refere ao ministro do STF como "um psicopata".

"Recebi com tristeza, como filho, mas sem surpresa, a notícia da prisão domiciliar do meu pai, Jair Bolsonaro. Desde que traçamos nossos planos para a restauração das liberdades no Brasil, sempre tivemos uma certeza: Alexandre de Moraes é um psicopata descontrolado que jamais hesitaria em dobrar a aposta. Após ser sancionado como o violador de direitos humanos que é, no dia seguinte a uma multidão tomar as ruas do Brasil contra ele e no mesmo dia em que novas denúncias da Vaza-Toga expuseram a podridão do seu gabinete, ele reagiu da única forma que conhece: dobrando a aposta em uma cortina de fumaça autoritária. Essas ações só nos fortalecem. Alexandre de Moraes é agora um violador de direitos humanos oficialmente sancionado, e nós permaneceremos inabaláveis. As fichas do outro lado estão acabando, e as oportunidades de frear esta loucura estão se esgotando. Que o sistema entenda isso antes que seja tarde demais. Deus abençoe o Brasil. E Deus abençoe a América".

Visitas só com autorização

O ex-presidente Bolsonaro pode receber apenas visitas dos advogados e pessoas que o STF autorize.

Por essa determinação, pessoas que não moram com o político, como é o caso dos filhos Flávio, Carlos, Renan e Eduardo — que está nos EUA, só poderão visitá-lo após autorização da Justiça.

A esposa de Bolsonaro, Michelle, não foi afetada com a medida, já que mora com o réu. Além dessa restrição, o político também foi proibido de usar celular e acessar as redes sociais.

Veja também PontoPoder Aliados de Jair Bolsonaro no Ceará repercutem decretação da prisão domiciliar por Moraes PontoPoder Videochamadas com aliados e postagens com filhos influenciaram prisão de Jair Bolsonaro PontoPoder 'A Justiça é cega, mas não é tola', afirma Moraes no decreto de prisão domiciliar de Bolsonaro

RESTRIÇÕES DA NOVA DETERMINAÇÃO

Moraes afirmou que Bolsonaro ignorou e desrespeitou o STF, ao reiterar “sua conduta delitiva, diversas vezes, tanto na produção de imagens, quanto nas ligações de áudio e vídeo, como também na divulgação maciça de seu apoio, via divulgação de suas imagens nas redes sociais, em relação às medidas coercitivas aos STF, com o claro intuito de obstrução da Justiça”.

A determinação afirma que a prisão foi decretada em face do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente. Além foram acrescentadas as seguintes medidas cautelares:

1) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas STF;

2) Proibição de uso de celular, diretamente ou por intermédio de terceiros;

3) Proibição de manter contatos com Embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras, bem como com os demais réus e investigados das Ações Penais 2.668/DF, AP 2.693/DF, AP 2.694/DF, AP 2.695/DF, Inq. 4.995/DF e Pet 12.100/DF, inclusive por intermédio de terceiros, que, desde já, estão proibidos de realização de qualquer visita ao réu.

4) Proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.

O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva, expressa ainda a determinação.