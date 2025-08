Aliados de Jair Bolsonaro no Ceará repercutem decretação da prisão domiciliar por Moraes

Políticos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará repercutiram em suas redes sociais a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou, nesta segunda-feira (4), a prisão domiciliar do ex-chefe do Executivo federal em razão do descumprimento de medidas cautelares definidas anteriormente pela Suprema Corte.

Desde 18 de julho, o liberal utiliza tornozeleira eletrônica, não pode usar as redes sociais e tem que se recolher a partir das 19h. Segundo o magistrado, Bolsonaro veiculou conteúdo nas redes sociais dos filhos e, assim, descumpriu a determinação judicial.

Inspetor Alberto

O vereador de Fortaleza, Inspetor Alberto (PL), publicou em seu Instagram uma captura de tela com a manchete de um site de notícias que veiculou a decretação da prisão e teceu uma breve crítica na legenda que acompanha a imagem. “Moraes dobra a aposta”, escreveu ele.

Julierme Sena

Colega de legislatura de Alberto, o vereador Julierme Sena (PL) fez algo parecido, ao publicar uma postagem de outro veículo de imprensa que noticiou o fato. “O que dizer de uma decisão como essa?”, indagou o parlamentar no texto da publicação.

André Fernandes

O deputado federal André Fernandes (PL), extraiu um trecho da decisão de Moraes em que reafirma em letras maiúsculas que “a Justiça é cega, mas não é tola” e o divulgou no X. “A Justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico”, ressalta outra parte deste recorte.

O congressista postou o fragmento e disparou: “A democracia brasileira afundando que nem a tecla do caps lock”.

A democracia brasileira afundando que nem a tecla do caps lock. pic.twitter.com/t4QTA0OPqd — André Fernandes (@andrefernm) August 4, 2025

Alcides Fernandes

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL), por sua vez, divulgou um vídeo com uma frase em que trata a decisão de Moraes como uma “vingança política”. Segundo ele, o país está numa “ditadura” e que “acabou a democracia”.

Carmelo Neto

Também parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Carmelo Neto (PL) escreveu no X que “Bolsonaro já estava preso” e “agora ficou claro” que “eles não querem é ele vivo”.

Bolsonaro já estava preso. Agora ficou claro: o que eles não querem é ele vivo. — Carmelo Neto (@carmelonetobr) August 4, 2025

Logo depois, numa outra mensagem, Carmelo Neto acusou um suposto “abuso de poder”, conclamou o impedimento de Alexandre de Moraes e disse ainda que o Brasil seria “refém”.

VINGANÇA NAO É JUSTIÇA

ABUSO DE PODER

IMPEACHMENT MORAES

BRASIL REFÉM — Carmelo Neto (@carmelonetobr) August 4, 2025

Bella Carmelo

A vereadora de Fortaleza, Bella Carmelo (PL), fez um vídeo e disponibilizou em seu Instagram. Na visão dela, “querem matar” Bolsonaro “mantendo ele vivo”.

Relacionou a decisão com manifestações de bolsonaristas realizadas neste domingo (3) que pediram, entre outras medidas, a anistia para os envolvidos na tentativa de golpe de Estado promovida em janeiro de 2023.