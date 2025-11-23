Michelle visita Bolsonaro na sede da PF, em Brasília
O ex-presidente está preso desde esse sábado.
De roupa preta e óculos escuros, Michelle Bolsonaro foi visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na sede da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília (DF). A ida da ex-primeira-dama foi autorizada nesta manhã pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
A visita permite duas horas para que o casal fique junto, segundo determinação que consta no despacho do STF.
Os filhos de Bolsonaro também manifestaram, via advogados, o desejo de visitar o pai, mas precisam indicar quem estará na lista de visitação antes que o STF tome uma decisão.
Além da família, Bolsonaro só pode receber visitas de advogados constituídos e de uma equipe médica.
Prisão mantida
Foi decidido, em audiência de custódia realizada neste domingo que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve continuar preso. A reunião ocorreu por meio de videoconferência, na Superintendência Regional da Polícia Federal do Distrito Federal, onde Bolsonaro se encontra detido preventivamente desde a manhã deste sábado (22).
Segundo a ata da reunião, o ex-presidente alegou ter danificado a tornozeleira eletrônica que usa por determinação judicial com um "ferro de solda" devido a uma “certa paranoia”.