Michelle visita Bolsonaro na sede da PF, em Brasília

De roupa preta e óculos escuros, Michelle Bolsonaro foi visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na sede da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília (DF). A ida da ex-primeira-dama foi autorizada nesta manhã pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A visita permite duas horas para que o casal fique junto, segundo determinação que consta no despacho do STF.

Os filhos de Bolsonaro também manifestaram, via advogados, o desejo de visitar o pai, mas precisam indicar quem estará na lista de visitação antes que o STF tome uma decisão.

Além da família, Bolsonaro só pode receber visitas de advogados constituídos e de uma equipe médica.

Prisão mantida

Foi decidido, em audiência de custódia realizada neste domingo que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve continuar preso. A reunião ocorreu por meio de videoconferência, na Superintendência Regional da Polícia Federal do Distrito Federal, onde Bolsonaro se encontra detido preventivamente desde a manhã deste sábado (22).

Segundo a ata da reunião, o ex-presidente alegou ter danificado a tornozeleira eletrônica que usa por determinação judicial com um "ferro de solda" devido a uma “certa paranoia”.