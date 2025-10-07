Lula pede que Marco Rubio dialogue 'sem preconceito' com o Brasil
Nomeado por Trump, o secretário de Estado dos Estados Unidos esteve em atrito com a política brasileira nos últimos meses
Nesta segunda-feira (6), durante videoconferência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Donald Trump designou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, para dar continuidade às negociações sobre o "tarifaço" com o governo brasileiro. Em entrevista à TV Mirante, Lula afirmou ter pedido para que Trump diga ao secretário "que converse com o Brasil sem preconceito".
Lula demonstrou reconhecer o possível atrito que pode surgir nas negociações devido a Marco Rubio, que já fez postagens contra o Poder Judiciário e o governo brasileiro.
Eu pedi para ele [Trump] dizer ao Marco Rubio que converse com o Brasil sem preconceito, porque, pelas entrevistas que ele [Rubio] deu, parece que tem um certo desconhecimento da realidade do Brasil
Do lado brasileiro, as negociações serão conduzidas pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin, pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Quem é Marco Rubio?
Atual secretário de Estado do governo estadunidense, Marco Rubio nasceu no estado da Florida, nos Estados Unidos, e é filho de imigrantes cubanos. Ele tem fortes interesses na política da América Latina, com ideais aliados a grupos conversadores.
Desde 2018, o político vem se aproximando da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mais recentemente, ele esteve em contato com o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está em solo estadunidense desde o período de julgamento e condenação do pai.
Em julho, partiu do secretário a ordem para revogar vistos de autoridades brasileiras. Pelas redes sociais, ele chegou a tecer críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
No último mês, Rubio também reclamou da decisão do judiciário brasileiro em condenar Jair Bolsonaro e prometeu uma resposta do governo dos Estados Unidos.