Após a condenação de Bolsonaro, Marco Rubio diz que EUA responderão 'caça às bruxas'

O secretário do Departamento de Estado dos EUA, Marco Rubio, reagiu à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta-feira (11) e prometeu dar uma "resposta adequada" ao que ele definiu como "caça às bruxas". Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão por cinco crimes contra a democracia.

Na publicação na rede social X, Marco Rubio ainda atacou o ministro do STF Alexandre de Moraes, o chamando de "violador de direitos humanos".

"As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas", escreveu o secretário do governo Trump.

Bolsonaro condenado

Jair Bolsonaro (PL) foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela Primeira Turma do STF. Além disso, deve pagar 124 dias-multa, majoradas no valor de dois salários mínimos, pelos delitos de dano qualificado e de deterioração de patrimônio tombado.

A pena recebeu anuência de quatro dos cinco ministros do colegiado, e somente Luiz Fux abdicou de votar nesta fase por ter pedido a absolvição do réu na análise do mérito.

Por quais crimes Bolsonaro foi condenado?