Léo Suricate deixa a Alece e Professora Zuleide assume vaga na licença de Renato Roseno

Assembleia Legislativa do Ceará também registra retorno do deputado Simão Pedro nesta semana.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
(Atualizado às 16:45)
PontoPoder
Fotos mostram Léo Suricate discursando na Alece e Professora Zuleide, suplentes do Psol na Assembleia Legislativa do Ceará.
Legenda: Léo Suricate e Professora Zuleide são suplentes do Psol na Assembleia Legislativa do Ceará.
Foto: Junior Pio/Alece | Divulgação.

O deputado estadual em exercício Léo Suricate (Psol) encerra o mandato na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na quarta-feira (5). O parlamentar será substituído pela suplente Professora Zuleide (Psol), durante os últimos 30 dias da licença do titular Renato Roseno (Psol). A Casa registrou, ainda, o retorno de Simão Pedro (PSD) ao exercício do mandato nesta segunda-feira (3).

O rodízio entre os parlamentares do Psol havia sido acertado ainda em agosto, quando Roseno pediu licença de 120 dias para tratar de assuntos particulares. Internamente, esse tipo de afastamento é visto como uma estratégia de dar visibilidade aos que ficaram na suplência, principalmente em ano pré-eleitoral.

A posse da Professora Zuleide na Assembleia está marcada para quinta-feira (6). Via assessoria, a docente ressaltou que, ao longo dos 30 dias de mandato, a ideia é ter uma presença legislativa "pedagógica, territorial e ancestral", a partir de uma intervenção política que se orienta pela "experiência e pelo compromisso coletivo". 

“Estamos comemorando neste mês o Novembro Negro e Zumbi dos Palmares. É um momento importante para reafirmar a luta do povo negro. Estar na Alece significa enegrecer aquele espaço. Serei a primeira parlamentar da Casa com um mandato focado na questão racial. A população tem o direito de ver uma mulher negra representando essa pauta. Não é apenas sobre mim, é sobre abrir caminhos, ocupar espaços de poder e dar visibilidade à presença de mulheres negras”
Professora Zuleide
Deputada estadual suplente do Psol

Recentemente, Zuleide Fernandes de Queiroz foi secretária de Direitos Humanos do Crato, na região do Cariri cearense. Pedagoga e Doutora em Educação, a docente é professora aposentada da Universidade Regional do Cariri (URCA). Na eleição de 2022, a política obteve 20,1 mil votos para deputada estadual, ficando na 2ª suplência do Psol. Dois anos depois, ela foi candidata a vereadora no Crato, mas não foi eleita. 

UM INFLUENCIADOR NA ALECE

A posse de Zuleide marca o fim do mandato temporário de Léo Suricate. Ele é produtor cultural, ativista social e influenciador da periferia de Fortaleza, sendo um dos administradores da página Suricate Seboso, de onde vem o nome artístico. 

No período de 90 dias na Alece, Suricate atuou pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição estadual (PEC 05/2025), que visa a universalização da internet “livre e segura”. A medida inclui o “acesso universal e igualitário” como direito garantido, o colocando entre as competências do Estado.

Em contato com o PontoPoder, o deputado informou que ainda pretende trabalhar, até quarta-feira (5), pela aprovação de um projeto de indicação que propõe a institucionalização da Zona Viva de Cultura e Tecnologia (ZVCT). A iniciativa pretende promover ações de cultura, tecnologia e qualificação profissional em locais em situação de vulnerabilidade social, como unidades habitacionais da periferia. 

Segundo o parlamentar, o projeto deve ser validado pelas comissões técnicas da Alece ainda nesta semana, seguindo para apreciação no Plenário 13 de Maio. “A gente tá se articulando aí junto com a liderança do governo (Guilherme Sampaio), presidente da Assembleia (Romeu Aldigueri), todo mundo para que a nossa lei seja votada ainda na nossa presença na Assembleia”, pontuou Suricate. 

Em caso de projetos de indicação, o Executivo não é obrigado a implementar a proposta após a aprovação, mas os textos servem de orientação para iniciativas do Governo do Estado. 

O RETORNO DE SIMÃO

Fotos mostram Simão Pedro e Keivia Dias durante discurso no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará.
Legenda: Simão Pedro foi substituído pela suplente Keivia Dias durante a licença de 120 dias.
Foto: Junior Pio/Alece | José Leomar/Alece

Já o deputado estadual Simão Pedro (PSD) retornou à Assembleia nesta segunda-feira (3), após finalizar a licença de 120 dias para tratar de assuntos de interesse particular. O afastamento do parlamentar havia iniciado em 3 de julho.

No período de ausência, Simão foi substituído pela deputada Keivia Dias (PSD), terceira suplente da legenda na Alece. A parlamentar era chefe da Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura do Ceará (SFPA-CE) desde abril de 2023. 

O primeiro suplente do PSD era o próprio Simão Pedro, que herdou a titularidade da cadeira em dezembro de 2024, após renúncia da atual vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD). O segundo é Apollo Vicz (PSD), que atualmente está à frente da Secretaria de Proteção Animal de Fortaleza. 

O PontoPoder acionou a parlamentar para saber o balanço das atividades legislativas nos últimos quatro meses. A matéria será atualizada em caso de retorno.

