Entenda o que é emenda de bancada, alvo de embates entre parlamentares cearenses

Recurso extra de execução obrigatória, a emenda de bancada tem sido, mais uma vez, alvo de impasses entre deputados federais e senadores da base e oposição ao Governo do Ceará. Ao todo, a bancada cearense no Congresso Nacional tem cerca de R$ 284 milhões para investir, como melhor definir, em ações, projetos, equipamentos e obras do Estado, de prefeituras, universidades e entidades.

O imbróglio tem girado em torno de como os parlamentares devem indicar a aplicação da verba, que é paga pelo Governo Federal. Como a emenda de bancada pertence aos 22 deputados federais e três senadores cearenses, cada um deles tem uma fatia de aproximadamente R$ 11,3 milhões do montante para aplicação em 2023.

Normalmente, 50% do valor da emenda de bancada é destinado para o Governo Estadual aplicar em projetos em andamento. Os outros 50% são aplicados conforme os interesses de cada legislador.

No entanto, em 2021, os parlamentares da base e oposição não chegaram a um acordo sobre o rateio dos recursos e acabaram sendo liberados para decidir sobre a aplicação da sua fatia do dinheiro. Na época, o então governador Camilo Santana (PT) pleiteava metade dos recursos para investir nas obras do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Após muita articulação com a base, o então mandatário conseguiu que parlamentares aliados enviassem mais recursos para o projeto. Ao todo, R$ 101 milhões das emendas de bancada foram destinados ao Hospital da Uece. Agora, o Governo de Izolda Cela (sem partido) vive o mesmo impasse.

Para tentar chegar a um acordo, o senador licenciado Cid Gomes (PDT) se reúne, nesta sexta-feira (11), com deputados federais, prefeitos e entidades, na Assembleia Legislativa do Ceará, para tentar apaziguar os ânimos e chegar a um acordo sobre os recursos.

O que são emendas de bancada

As emendas de bancada são recursos do Orçamento da União a serem indicados por deputados federais e senadores de cada estado. Em junho de 2019, o Congresso Nacional aprovou que a execução das emendas é obrigatória.

Ou seja, a União tem que repassar os valores exatamente conforme foi estabelecedio pelos parlamentares. Por esse motivo, a indicação de como as emendas serão aplicadas deve constar na Lei Orçamentária Anual (LOA) que será aprovada pelo Congresso.

Qual o valor das emendas de bancada

O valor das emendas de bancadas é 1% da receita corrente líquida do Governo Federal no exercício anterior. Para 2023, o valor global previsto para emendas de bancada é de R$ 7,6 bilhões.

Caso seja adotado o critério de divisão igualitária entre as bancadas, cada uma poderá indicar o valor máximo de R$ 284 milhões, como consta na Câmara dos Deputados.

Divisão dos recursos no Ceará

Como o Ceará tem 22 deputados federais e 3 senadores, cada um dos 25 congressistas tem direito a cerca de R$ 11,3 milhões da fatia para investir no Ceará, seja em obras, projetos ou ações de prefeituras, do Poder Executivo Estadual, de entidades ou em universidades federais, por exemplo, localizadas no Estado.