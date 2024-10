Eleições 2024: como estão as disputas de 2º turno nas capitais do Nordeste

Quatro das nove capitais do Nordeste levaram a disputa eleitoral para o segundo turno e vão escolher neste domingo (27) os gestores e gestoras responsáveis pela condução municipal pelos próximos quatro anos. Além de Fortaleza (CE), o afunilamento se deu em Aracaju (SE), João Pessoa (PB) e em Natal (RN). Entre as cidades listadas, a capital paraibana é a única que tem um candidato à reeleição concorrendo nesta altura da eleição.

O cenário nesses locais é de busca de apoios de candidaturas derrotadas no primeiro turno, de modo que possam encorajar a transferência dos votos recebidos no último dia 6. Esses reforços de campanha se juntam também aos padrinhos políticos, ocupantes de outras instância do Poder ou com relevância nacional.

Neste texto, o Diário do Nordeste traz um panorama do que antecipa o pleito nestes colégios eleitorais e lista, por ordem alfabética, cada uma das candidaturas colocadas à disposição para o eleitorado.

Aracaju (SE)

Na capital sergipana, o primeiro turno da disputa teve oito nomes. Desta relação de postulantes, dois foram para a etapa final: Emília Corrêa (PL), com 41,62% dos votos, e Luiz Roberto (PDT), com 23,86% dos votos.

Legenda: Emília Corrêa e Luiz Roberto duelam pela cadeira de chefia do Executivo aracajuano. Foto: Reprodução / Google Street View

Emília Corrêa era uma das cinco mulheres que disputaram a Prefeitura de Aracaju no primeiro turno. Ela está participando da disputa encabeçando uma chapa que tem Ricardo Marques (Cidadania) na condição de vice. A política, que ocupa uma cadeira no Legislativo municipal, chega ao pleito com uma coligação composta pelo seu partido, pelo Agir e pela Federação PSDB-Cidadania. Zé Paulo (Novo), que foi candidato na primeira etapa da eleição, apoia ela.

Já Luiz Roberto, é ex-secretário do Município e participa da eleição apoiado pelo atual prefeito, Edvaldo Nogueira (PDT), e pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). O pedetista divide chapa com Fabiano Oliveira (PP). A coligação que apoia a dupla conta, além das legendas que integram, com o PSD, o Republicanos, o Solidariedade e o PSB. Para o segundo turno, sua candidatura ganhou reforços das candidatas derrotadas Candisse Carvalho (PT), Delegada Danielle (MDB) e Niully Campos (Psol).

Fortaleza (CE)

Entre as listadas, a capital do Ceará é a que teve a maior quantidade de prefeituráveis no primeiro turno, foram 9 homens disputando o comando do Palácio do Bispo. Um deles, José Sarto (PDT), era candidato à reeleição e foi derrotado ao amargar a 3ª colocação na corrida eleitoral. Agora, estão no páreo André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), que tiveram, respectivamente, 40,20% e 34,33% dos votos do eleitorado.

Legenda: Na capital cearense, André e Evandro chegaram ao segundo turno e contam com apoios de derrotados e de parlamentares da CMFor. Foto: Natinho Rodrigues

André Fernandes é deputado federal e estreante na busca pelo Executivo de Fortaleza. Ele, que é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem como candidata a vice-prefeita a advogada Alcyvania Pinheiro. A dupla disputa a gestão municipal em uma “chapa pura” e não conta com mais partidos na coligação. Entretanto, após o resultado do primeiro turno, reforçaram a candidatura nomes como os candidatos derrotados Capitão Wagner (União) e Eduardo Girão (Novo), lideranças partidárias como o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e vereadores eleitos e com mandato de siglas como Avante, PSDB, PRD, Podemos, União Brasil e PDT.

Já Evandro Leitão é deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Ele, junto com sua vice, a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD), conta com uma coligação que reúne os partidos da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), o PP, o PSB, o PSD, o Republicanos e o MDB. Em seu entorno estão figuras conhecidas do eleitorado. A relação inclui, dentre outros, o ministro da Educação Camilo Santana (PT), o governador Elmano de Freitas (PT), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Cid Gomes (PSB). Para o segundo turno, Evandro atraiu o apoio dos derrotados Chico Malta (PCB), George Lima (SD), Técio Nunes (Psol) e Zé Batista (PSTU). Na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), parlamentares do Avante, Cidadania, Agir, PP, PDT e DC passaram a apoiá-lo.

João Pessoa (PB)

A capital da Paraíba teve seis políticos concorrendo no primeiro turno da eleição municipal. Como resultado, o Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL) passaram para a fase seguinte com 49,16% e 21,77% dos votos, respectivamente.

Legenda: Aliados do governador e do ex-presidente Jair Bolsonaro concorrem na capital paraibana. Foto: Secom / Prefeitura de João Pessoa

Cícero Lucena, atual ocupante da cadeira de prefeito, busca a sua continuidade frente ao comando do Executivo. A chapa tem como candidato a vice-prefeito Léo Bezerra (PSB). A coligação que o apoia tem partidos como PDT, PP, Avante, Solidariedade, Mobiliza, DC, Agir, PSD, Republicanos e PSB. Esta é a terceira eleição que Lucena concorre pela prefeitura. Para o segundo turno, ele recebeu o apoio do Partido dos Trabalhadores (PT), que teve Luciano Cartaxo como postulante derrotado no último dia 6. O governador João Azevedo (PSB) também reforça o palanque do mandatário.

O outro prefeiturável que seguiu na eleição é Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde durante o Governo Bolsonaro. Encabeçando uma chapa que tem o procurador da Fazenda Nacional, Sergio Queiroz (Novo). Os partidos de Queiroga e Queiroz são os únicos que compõem a coligação, que marca uma oposição de direita ao prefeito e ao governador. Na última quinta-feira (17), o próprio Bolsonaro foi até João Pessoa para participar de uma carreata do aliado. O candidato derrotado Ruy Carneiro (Podemos) declarou seu apoio ao ex-titular do Ministério da Saúde.

Natal (RN)

Em Natal, meia-dúzia de políticos que estavam no primeiro turno foram reduzidos a uma dupla: Natália Bonavides (PT) e Paulinho Freire (União). A petista conseguiu, no último dia 6, 28,45% dos votos do eleitorado da capital potiguar e o membro do União Brasil atingiu uma marca de 44,08% dos votos.

Legenda: Duas pessoas que integram o corpo de parlamentares do Congresso Nacional disputam o comando de Natal. Foto: Joana Lima / Prefeitura de Natal

Natália Bonavides é deputada federal e concorre pela primeira vez ao Executivo. O suplente de deputado federal Milklei Farias (PV) é o vice-prefeito na chapa. A Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), o PDT, o MDB e o PSB compõem a coligação representada pela parlamentar. Bonavides é apoiada pela sua correligionária e governadora do estado, Fátima Bezerra (PT). O Avante, que teve Rafael Motta no primeiro turno, anunciou apoio à petista. Nando Poeta (PSTU) declarou voto crítico à chapa encabeçada pelo PT. O presidente Lula esteve na cidade no último dia 16 e participou de ato de campanha com Bonavides.

Paulinho Freire, outro membro da Câmara dos Deputados, também está na corrida pelo Executivo municipal natalense. Candidato apoiado pelo prefeito Álvaro Dias (REP), o deputado federal tem a ex-secretária de Planejamento do Município Joanna Guerra (REP) na condição de vice. Além dos partidos de Freire e Guerra, estão na coligação que os apoia a Federação PSDB-Cidadania, o PP, o Podemos, o Solidariedade e o PL. O ex-presidente Bolsonaro é aliado de Freire e apoia sua candidatura na capital do Rio Grande do Norte.