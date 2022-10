Em pronunciamento, Ciro Gomes pede 'algumas horas' para conversar com amigos sobre futuro

Após ser derrotado pela quarta vez nas urnas para a disputa pela Presidência da República, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) pediu "algumas horas" para decidir qual caminho vai seguir no segundo turno.

Com 96,42% das seções apuradas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) vão disputar o segundo turno da eleição pelo Planalto. O petista tem 47,80% dos votos válidos e Bolsonaro tem 43,74% dos votos válidos. Simone Tebet (MDB) ficou em terceiro lugar, com 4,22% dos votos válidos, enquanto Ciro ficou em quarto - com 3,06% dos votos válidos.

"Me deem mais algumas horas para conversar com meus amigos, conversar com alguns partidos, para que a gente possa achar o melhor caminho para bem servir à nação brasileira", disse Ciro após a totalização da eleição, em entrevista no seu apartamento no bairro Meireles, em Fortaleza.

Em 2018, Ciro ficou em terceiro na eleição presidencial e viajou para Paris, na França, após a derrota. Na ocasião, ele não apoiou nenhum candidato na disputa, mesmo tendo sido cortejado pelo PT para apoiar Fernando Haddad (PT) - que acabou saindo derrotado do pleito contra Bolsonaro.

No Ceará, a relação de Ciro com o PT também passa por turbulência, após rompimento na disputa pelo Governo do Ceará.

Demais colocações

No pelotão de baixo, Soraya Thronicke (União) obteve 0,51% dos votos válidos; seguida por Felipe D'Ávila (Novo), com 0,48%; Padre Kelmon (PTB), com 0,07% e Léo Péricles (UP), com 0,05%; Sofia Manzano (PCB), com 0,04%; Vera Lúcia (PSTU), com 0,02%; e Eymael (DC), com 0,01%.