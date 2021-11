De hidrogênio verde a desmatamento: as pautas que levaram cearenses à COP26

Conhecida como COP26, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que acontece nesta semana em Glasgow, na Escócia, reúne representantes do setor público e do privado de todo o mundo, inclusive do Ceará. Já passaram pelo evento lideranças cearenses tanto do Executivo como do Legislativo, além do setor econômico, que participaram de discussões que envolvem desde a aposta do Estado na produção de hidrogênio verde a questões ambientais mais amplas, como o combate ao desmatamento.

O projeto do Hub de Hidrogênio Verde - combustível que tem como base energias renováveis - no Ceará foi apresentado, na quarta-feira (3), pelo Coordenador de Energia da Federação das Indústrias do Estado (Fiec) do Ceará, Joaquim Rolim, durante a COP26.

Em busca de ampliar as parcerias para o projeto, o governador Camilo Santana (PT) também esteve, desde a semana passada, em visitas a países da Europa para tratar do tema. A viagem oficial teve como última parada Glasgow, para acompanhar o início da Conferência.

Camilo Santana Governador do Ceará "Buscamos ampliar essas parcerias e consolidar nosso Estado como referência em energia limpa, criando novas oportunidades e gerando mais empregos para os cearenses, além de contribuir de forma importante para a preservação do meio ambiente".

Correligionário de Camilo, o deputado federal José Airton Cirilo (PT) também participa da COP26 como membro da comitiva da Câmara dos Deputados. Apesar da ausência do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que preferiu não comparecer ao evento, o Brasil é representado pela segunda maior delegação.

Segundo o parlamentar, o objetivo é participar - até o dia 11 de novembro, penúltimo dia da COP26 - de discussões globais e nacionais, como a redução da emissão de gases e estratégias para a diminuição do desmatamento.

Investimento em energias renováveis

Camilo Santana iniciou a viagem internacional no dia 25 de outubro. Até o último dia 1º, passou por Paris, na França, Amsterdã, na Holanda, e encerrou o roteiro em Glasgow, na Escócia. Nos dois últimos destinos, a agenda envolveu o projeto lançado, no início de 2021, do Hub de Hidrogênio Verde.

Atualmente, o hidrogênio verde (H2V) é tido como uma das alternativas para diminuição das emissões poluentes derivadas de combustíveis fósseis - com impacto no avanço do aquecimento global, por exemplo.

A produção de H2V é feita a partir de energias renováveis, como a eólica e a solar - a partir de um processo chamado eletrólise. O grande potencial do Nordeste, e do Ceará, na produção de energias eólicas e solar foi destacado por Joaquim Rolim durante a apresentação na COP26.

Joaquim Rolim Coordenador de Energia da Fiec "Simultaneamente, poucos países do mundo têm essa condição que o Nordeste brasileiro tem [de altos índices de produção de energia solar e eólica]. É uma profusão de energia que temos para oferecer ao mundo nesse processo tão necessário e urgente de descarbonização".

A Fiec é uma das parceiras do Governo do Estado no projeto do Hub de Hidrogênio Verde no Ceará, junto a Universidade Federal do Ceará. O objetivo do Hub é a produção de, pelo menos, 500 mil toneladas de H2V por ano, além da exportação para a Europa por meio dos portos do Pecém e de Roterdã, na Holanda.

O projeto foi chamado de "case de sucesso" por Rolim, que destacou ainda as condições que tornam o Ceará uma localidade estratégica para a produção - como o potencial eólico e solar e a complementaridade entre as gerações das duas energias; a zona de processamento de exportação e um mercado local para o consumo de hidrogênio verde.

Brasil nas discussões climáticas

O deputado federal José Airton não chegou a se encontrar com Camilo Santana na COP26, já que chegou ao evento apenas na terça-feira (2) - o governador esteve na conferência na segunda (1°). Integrante da comitiva da Câmara dos Deputados, que conta com 12 parlamentares, o cearense explica que deve participar de discussões mais amplas.

"Estamos participando dos eventos de acordo com a importância, inclusive (para discutir) a participação do Brasil na redução dos gases, na diminuição da temperatura e no combate ao desmatamento", detalhou.

O objetivo é que, ao final da Conferência, a delegação possa fazer um balanço do evento - inclusive junto a representantes do Governo Federal.