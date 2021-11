Em vídeo à COP26, Bolsonaro diz que Brasil não é parte do problema no combate às mudanças climáticas

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) declarou, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, que o Brasil "sempre foi parte da solução, não do problema" no combate às mudanças climáticas.

O presidente não compareceu ao evento, mas sua fala foi gravada previamente em um vídeo com pouco menos de três minutos e apresentado em um espaço dedicado ao Brasil na convenção do clima em Glasgow (Escócia), na manhã desta segunda-feira (1º).

VEJA O VÍDEO:

O encontro reúne representantes de mais de 190 países e foi marcado, nesta segunda, por discursos sobre a urgência da crise climática.

O presidente justificou a ausência no evento a um "motivo de agenda". No momento, ele está Pádua, na Itália, após ter participado da cúpula do G20.

"Potência verde"

Sem citar o avanço do desmatamento na Amazônia, Bolsonaro frisou que o Brasil "é uma potência verde”, com uma "rica cobertura florestal" e linhas de crédito para projetos “em áreas como conservação e restauração florestal, agricultura de baixas emissões, energia renovável, saneamento, transporte e tecnologia da informação”.

Assim teria como financiar a nova meta de redução de gases de efeito estufa em 50%, prometido pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, na COP26. "Vamos agir com responsabilidade, buscando soluções reais para uma transição que se faz urgente", garantiu o presidente.

Leia o discurso de Bolsonaro na íntegra:

O Brasil é uma potência verde. Temos a maior biodiversidade do planeta, a maior e mais rica cobertura florestal e uma das maiores áreas oceânicas. No combate à mudança do clima, sempre fomos parte da solução, não do problema.

Na semana passada, lancei as bases do Programa Nacional de Crescimento Verde, que traz as preocupações ambientais para o centro da agenda econômica. Ao promover uma “economia verde”, o Programa vai orientar as ações de proteção e conservação do meio ambiente por meio de incentivos econômicos, direcionando recursos e atraindo investimentos. Com isso, vamos favorecer ações e projetos de conservação da floresta, uso racional dos recursos naturais, redução de emissões de gases de efeito estufa e, principalmente, geração de “empregos verdes”.

Atualmente, o Governo Federal conta com linhas de crédito e investimentos que, somadas, superam a casa dos cinquenta bilhões de dólares. Esse montante é oferecido para projetos “verdes”, em áreas como conservação e restauração florestal, agricultura de baixas emissões, energia renovável, saneamento, transporte e tecnologia da informação. Esses recursos vão impulsionar a economia, gerar emprego, e contribuir para consolidar o Brasil como a maior “economia verde” do mundo.

Nossa iniciativa está em linha com a resposta global à mudança do clima. Promove o desenvolvimento sustentável com baixas emissões e busca a erradicação da pobreza, garantindo a produção de alimentos em larga escala, tão importante para a segurança alimentar global.

Vamos agir com responsabilidade, buscando soluções reais para uma transição que se faz urgente. Vamos oferecer melhor qualidade de vida a todos os brasileiros. Assim vamos, também, contribuir para melhorar a qualidade de vida em todo o planeta.

Repito minha mensagem a todos que participam da COP-26 e ao povo brasileiro: o Brasil é parte da solução para superar esse desafio global. Os resultados alcançados por nosso país até 2020 demonstram que podemos ser ainda mais ambiciosos. Por isso, autorizei o Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, a apresentar durante a COP-26 novas metas climáticas.