Jornalistas são agredidos em passeio de Bolsonaro ao fim da cúpula do G20 na Itália

Jornalistas que cobriam a visita de Jair Bolsonaro (sem partido) a Roma foram agredidos durante caminhada improvisada pelo presidente no centro da capital italiana, na noite deste domingo (31).

Conforme o portal de notícias G1, o presidente chegou a tratar com hostilidade jornalistas que o tentaram entrevistar ao fim da cúpula do G20. Seguranças ao redor dele teriam usado até mesmo da violência contra quem tentasse fazer perguntas.

O presidente realizava o encontro com apoiadores próximo à embaixada brasileira, quando o correspondente da Globo, Leonardo Monteiro, perguntou-lhe o motivo de não ter participado de alguns eventos do G20 com outros líderes.

Na sequência, teria recebido um soco no estômago e foi empurrado com violência por um segurança.

O G1 afirma que a imagem não mostra o momento do soco, devido à confusão no momento, mas que o presidente já havia hostilizado o repórter.

"Por que o senhor não foi de manhã no encontro do G20?”, perguntou o repórter. "É a Globo? Você não tem vergonha na cara.... Vocês não têm vergonha na cara, rapaz”, disparou Bolsonaro. Logo depois, Leonardo foi empurrado.

Outras violências

Jamil Chade, repórter do UOL, declarou que tentou filmar a violência sofrida pelos colegas para, assim, buscar identificar o agressor, mas o segurança o empurrou, o agarrou pelo braço para torcê-lo, e tomou o celular. Pouco depois, o segurança jogou o aparelho num canto da rua.

Segundo o G1, o segurança seguiu em direção ao presidente após as agressões, contudo, não é possível precisar se Bolsonaro assistiu às agressões ou mesmo identificar se os agressores eram policiais ou seguranças particulares.

Uma profissional da Folha chegou a ser alvo de truculência de seguranças e policiais italianos.

Uma assistente da Globo também foi socorrida por uma jornalista da BBC que esperava para gravar imagens do presidente ao chegar à embaixada. Mas a mesma foi intimidada e denunciada como “infiltrada” por apoiadores dele.

Repúdio

Em editorial publicado na tarde deste domingo (31), a Globo repudiou o ataque a jornalistas em Roma e cobrou uma punição. A empresa ainda atribuiu a violência contra os profissionais à retórica contínua de Bolsonaro contra a imprensa.

"Quem contratou os seguranças? Quem deu a eles a orientação para afastar jornalistas com o uso da força? Os responsáveis serão punidos? A Globo está buscando informações sobre os procedimentos necessários para solicitar uma investigação às autoridades italianas", diz trecho do editorial.

"No momento, fica o repúdio, a solidariedade e uma constatação: é a retórica beligerante do presidente Jair Bolsonaro contra jornalistas que está na raiz desse tipo de ataque. Essa retórica não impedirá o trabalho legítimo da imprensa. Perguntas continuarão a ser feitas, os atos do presidente continuarão a ser acompanhados e registrados. É o dever do jornalismo profissional. Mas essa retórica pode ter consequências ainda mais graves. E o responsável será o presidente", finaliza.