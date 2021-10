Diocese de cidade italiana critica título honorário a Bolsonaro; presidente é alvo de protestos

A Diocese da cidade de Pádua, na Itália, manifestou descontentamento com a concessão do título de cidadão honorário de Anguillara Veneta ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Anguillara Vêneta é um vilarejo da região onde nasceu Vittorio Bolzonaro, bisavô do presidente.

Na nota intitulada "Laços com o Brasil, apelo a Bolsonaro", divulgada na quarta-feira (27), a Diocese de Pádua afirmou que a entrega do título ao presidente causa "grande constrangimento". As informações são do G1.

"A concessão da cidadania honorária criou um grande constrangimento para nós", escreveu a Diocese, acrescentando não ser possível ignorar "as muitas e fortes vozes de sofrimento que cada vez mais nos alcançam".

Bolsonaro desembarcou na Itália nesta sexta-feira (29) para participar da cúpula do G20. Após o evento, ele também deve visitar Anguillara Vêneta, comuna de 4 mil habitantes, distante cerca de 45 km de Pádua, onde fica a diocese.

O título de cidadão honorário do município deve ser entregue a Bolsonaro pela prefeita da Anguillara Vêneta, Alessandra Buoso. Ela é filiada à Liga do Norte, um partido de extrema direita italiano.

Alvo de protestos

Além da crítica da Diocese, ativistas também protestaram contra a homenagem ao presidente do Brasil e picharam "Fora Bolsonaro" na sede da prefeitura.

"Depois de saber a notícia de que a prefeita de Anguillara Veneta, da Liga Norte, concederá cidadania honorária a Bolsonaro, presidente do Brasil que visitará Pádua, como ativistas e ativistas do 'Levante pela Justiça Climática', não pudemos deixar de nos fazer ouvir", escreveu o grupo de ativistas do "Rise Up 4 Climate Justice" ("Levante pela Justiça Climática", em tradução livre), em uma rede social.

O grupo chegou a colocar esterco na porta do pequeno prédio da cidade de Anguillara Veneta.

Legenda: Grupo de ativistas criticou a forma como Bolsonaro conduziu a pandemia e o avanço do desmatamento no Brasil Foto: Reprodução/Facebook

Os ativistas também criticaram a forma como Bolsonaro se posicionou diante da pandemia de Covid-19, assim como o avanço do desmatamento no Brasil. Para eles, ele "encarna o principal inimigo do clima" e "da vida". "Vamos nos opor aos destruidores de nosso planeta aqui e em todos os lugares".

Na nota, a Diocese de Pádua também pediu que Bolsonaro se torne um "promotor de políticas respeitosas da Justiça, da saúde e do meio ambiente".

"A Diocese de Pádua, tornando-se porta-voz de um sentimento generalizado e em virtude do vínculo que une o Brasil com a nossa terra, aproveita a oportunidade da possível passagem do presidente Bolsonaro por Anguillara Veneta para pedir-lhe sinceramente que seja um promotor de políticas respeitosas da Justiça, da saúde e do meio ambiente, especialmente para apoiar os pobres".

Bolsonaro na Itália

Legenda: Bolsonaro visitou a região central de Roma e pontos como o Panteão Foto: Alan Santos/PR

Acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e do seu filho "02", o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, o presidente visitou nesta sexta-feira alguns dos pontos turísticos mais visitados de Roma, como a Fontana di Trevi, o Campo de Fiori e o Panteão, onde foi intensamente vaiado.

A comitiva também passou por uma casa de salame. Ao saberem que a visita se tratava do presidente do Brasil, os donos do estabelecimento ofereceram queijos e frios.