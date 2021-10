Hidrogênio no Ceará atrai atenção do mundo na véspera da COP 26

No Governo do Ceará e fora dele só se fala em Hub do H2V – sigla de Hidrogênio Verde. E verde porque sua produção será feita com energias limpas, renováveis, como a eólica, a solar e a gerada pelas hidrelétricas.

Ontem, em Munique, na Alemanha, o governador Camilo Santana e seu fiel escudeiro Maia Júnior, secretário do Desenvolvimento e Trabalho (Sedet), celebraram mais um Memorando de Entendimento com outra multinacional interessada em produzir Hidrogênio no Ceará – a Linde, maior empresa mundial na produção de gases industriais e engenharia, controladora da White Martins, que tem fábrica no Ceará, exatamente no Complexo do Pecém, em cuja geografia será instalado o Hub do H2V.

O esforço do governador Camilo Santana em seu périplo pela Europa coincide, de propósito, com a abertura da COP 26, a conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será aberta amanhã, domingo, 31, na bela cidade escocesa de Glasgow, para debater, durante 13 dias, sobre a descarbonização do planeta, que, em 2050, deverá estar livre das emissões dos gases de efeito estufa.

A COP 26, a que acorrerão 120 chefes de estado e de governo, também debaterá sobre fundos de 120 bilhões de euros que investirão em países mais pobres para que suas economias sejam readequadas aos tempos de sustentabilidade ambiental.

Estão previstas manifestações de ativistas nas ruas de Glasgow – as queimadas da Amazônia deverão ser tema desses eventos.

Como se observa, há um movimento global em marcha a favor da descarbonização e contra a queima de combustíveis fósseis – gasolina, óleo diesel, gás natural.

Assim, avultam os projetos de geração de energia renováveis. No caso cearense, a possibilidade de instalação de um Hub do H2V no Complexo do Pecém cresce com a adesão de grandes multinacionais ao empreendimento.

Mas há empresas nacionais também se movendo na mesma direção. É o caso da novíssima Cactus Energia Verde, empresa cearense, integrada por especialistas em energia e por empreendedores, que, em associação com investidores brasileiros e estrangeiros, está prestes a anunciar suas pretensões na área das energias renováveis.

Sobre este assunto, é tudo o que esta coluna pode, neste momento divulgar. Há cláusula de confidencialidade que impede a divulgação de mais detalhes antes do anúncio oficial.

SENAI E SESI SOB MESMA DIREÇÃO

Decidiram os conselhos do Senai-Ceará e do Sesi-Ceará, organismos do Sistema Fiec, que sua gestão será unificada e conduzida pelo engenheiro Paulo André Holanda, que já era o superintendente regional do Senai.

Decisão semelhante havia sido tomada por 14 outras federações de indústrias. A Fiec é a 15ª a adotá-la.

Paulo André é um executivo comprovadamente competente, e ele deu prova disto durante o pico da pandemia da Covid-19, no ano passado. E está ratificando essa competência na execução de um programa que, sob sua liderança, já qualificou milhares de internos do Sistema Penitenciário do Estado em diferentes profissões – de pedreiro a padeiro, de bombeiro hidráulico a armador de ferragens.

CEARENSE GOSTA MESMO DE MOTO

Única montadora de motos fora da Zona Franca de Manaus, a Shineray – indústria instalada e em operação no Complexo de Suape, em Pernambuco – informa que o Estado do Ceará é o seu segundo mercado consumidor de seus produtos.

De acordo com a Shineray, o Ceará respondeu, de janeiro a junho deste ano, por10,5% de suas vendas no Brasil, atrás apenas da Bahia (12,2%).

A região Nordeste representa hoje 60% dos negócios da empresa, que promete abrir uma revenda em Fortaleza até março do próximo ano.

ASSAÍ NO RIOMAR KENNEDY

Reforçando a sua presença no Ceará, a rede de supermercados Assaí Atacadista inaugurou ontem sua sexta loja em Fortaleza e a sua 11ª no Ceará.

Localizada no Shopping RioMar Kennedy, a loja é a segunda unidade inaugurada no Estado neste ano.

Com investimento de R$ 61 milhões e mais de 13 mil m² de área construída, a nova unidade, totalmente climatizada, reúne largo mix de produtos e dispõe de estacionamento próprio para autos de passeio e motos.

PARABÉNS AO BENFICA!

Completa hoje 22 anos de sucesso o Shopping Benfica, centro de compras que o empresário João Soares Neto, implantou num dos bairros mais charmosos de Fortaleza.

Desde à sua inauguração, lembra João Soares, “o Benfica introduziu a arte, a cultura, a música e a responsabilidade como eixos principais para contato com os públicos cult, iconoclasta e apreciador do diferente”.

Ele tem razão: o Shopping Benfica é hoje “símbolo de uma visão inovadora no mundo dos negócios”, pois consolidou-se numa área em que, na época de sua construção, poucos apostavam.

C. ROLIM COM PLANO ESTRATÉGICO

Reuniu-se pela primeira, vez na sede da empresa, o Conselho Consultivo da C. Rolim Engenharia, presidido pelo empresário e engenheiro Pio Rodrigues Neto.

A pauta principal foi a aprovação do Planejamento Estratégico da companhia para os próximos cinco anos.

Foram analisados, ainda, os dados estatísticos, econômicos e socioambientais da empresa, bem como a proposta de calendário anual para 2022 e a formalização dos novos instrumentos de governança adotados por ela.

A reunião contou com a participação da diretora-executiva da C.Rolim Engenharia, arquiteta Águeda Muniz, e dos conselheiros Ticiana Roim, que é também diretora do setor de Gente e Impacto Social, Guilherme Rolim e Isabela Rolim, diretora Administrativa e Financeira da construtora.

No início da reunião, Pio Rodrigues Neto falou sobre suas expectativas e fez uma avaliação positiva dos resultados.

“Montamos um conselho muito atuante e participativo. Nosso modelo de governança também incentiva a participação de demais colaboradores e a discussão de ideias em todos os setores. Estamos fazendo um esforço conjunto para definir as prioridades da empresa para os próximos anos. O trabalho de definição do Planejamento Estratégico foi muito produtivo e já temos bons resultados”, disse ele.