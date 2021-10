Ceará compra 10,5% das motos produzidas pela Shineray

Única montadora de motos fora da Zona Franca de Manaus, a Shineray do Brasil – indústria instalada e em operação no Complexo de Suape, em Pernambuco – informa que o Estado do Ceará é o seu segundo mercado consumidor de seus produtos.

De acordo com a Shineray, o Ceará respondeu, de janeiro a junho deste ano, por10,5% de suas vendas no Brasil, atrás apenas da Bahia (12,2%).

A região Nordeste representa hoje 60% dos negócios da empresa, que promete abrir uma revenda em Fortaleza até março do próximo ano.

De origem chinesa, a Shineray está implantada no Cabo de Santo Agostinho (PE) em uma uma área de aproximadamente 210 mil m², com uma área construída de 60 mil m².

Na sua implantação, foram investidos R$ 130 milhões. A montadora tem capacidade de produção total de 250 mil unidades por ano.

A Shineray Brasil produz 20 modelos de veículos ciclomotores, triciclos e quadriciclos