Hub do Hidrogênio Verde: gerando boa expectativa

Há uma crescente expectativa em torno dos mais de 10 Memorandos de Entendimento que o governo do Ceará já celebrou com grandes empresas nacionais e internacionais que demonstram interesse em investir, aqui, em projetos de produção de Hidrogênio, com os quais este Estado poderá transformar-se, como é o sonho do governador Camilo Santana e do seu secretário do Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, num Hub do que já é chamado de energia do futuro próximo.

A perspectiva é otimista: somados, esses projetos já anunciados alcançam uma montanha de mais R$ 100 bilhões.

Porém, por enquanto, todo esse esforço – que vai na direção correta do futuro do mundo sustentável que todos desejamos – não passa mesmo de expectativa, que cresce à medida que novos memorandos são assinados.

Nos governos petistas dos presidentes Lula e Dilma, o Ceará viveu uma experiência semelhante com a perspectiva de instalação de uma refinaria de petróleo no Complexo do Pecém, mesma geografia onde deverão ser construídas as unidades que produzirão o H2V.



Houve de tudo na época, até o lançamento de uma pedra fundamental da refinaria, que, pouco tempo depois, se revelou uma fraude (o governo do Ceará gastou alguns milhões de reais em providências que resultaram frustradas).

Desta vez, todavia, a boa expectativa é suportada pela constatação de que, agora, não há empresa estatal envolvida no projeto do H2V. Assim, a chance de uma nova fraude é zero.

Mais: o governador Camilo Santana e seu secretário Maia Júnior estão vacinados não só contra a Covid, mas também contra quem pretender ludibriá-los nesse empreendimento que poderá mesmo tornar o Ceará um produtor de Hidrogênio Verde (sim, verde, porque na sua produção serão utilizadas energias renováveis).

O projeto cearense do Hub H2V será apresentado na COP 26, a conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que se instalará na próxima segunda-feira, 1º de novembro, em Glasgow, na Escócia.

O engenheiro Joaquim Rolim, coordenador do Comitê de Energia da Federação das Indústrias do Ceará, fará a apresentação, ocupando parte do tempo destinado à delegação brasileira na conferência.