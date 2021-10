Camilo e Izolda viajam à Europa e Evandro Leitão assume Governo do Ceará; veja agenda internacional

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão (PDT), se prepara para assumir pela primeira vez a cadeira de governador. Terceiro na linha de sucessão, o parlamentar ocupará provisoriamente o cargo com a ausência de Camilo Santana (PT) e da vice-governadora Izolda Cela (PDT), que cumprirão agenda fora do País.

Evandro deverá ficar no cargo por sete dias a partir desta segunda-feira (29). Camilo fará uma viagem à Europa, e passará por ao menos três países.

Camilo na Europa

Na segunda-feira (25), o governador terá uma reunião com a empresa aérea Air France, em Paris, para tratar da retomada dos vôos entre o Ceará e a capital francesa.

No dia seguinte, Camilo irá para Amsterdã, na Holanda, para assinar acordo com uma empresa que utiliza hidrogênio verde como energia renovável.

O chefe do Executivo cearense ainda participará da COP-26, a conferência do clima que ocorre em Glesgow, na Escócia, e que reunirá autoridades mundiais para tratar do tema. Camilo volta ao Ceará no final da semana.

Legenda: Governador e Vice-governadora do Ceará farão agenda na Europa na semana que vem, abrindo caminho para presidente da AL assumir o cargo temporariamente Foto: Reprodução

Izolda

Já a vice-governadora cumpre agenda relacionada à educação em Portugal e visitará Lisboa e Braga na mesma semana. Ela também fica fora do País por sete dias.

Essa será a primeira vez que Evandro Leitão assumirá o cargo. Ele cumpre primeiro mandato como presidente da Assembleia, após ter sido eleito deputado estadual ainda em 2014.

De acordo com interlocutores, o governador em exercício fará uma agenda no interior durante a semana.

Para se tornar presidente da AL, Leitão concorreu em chapa única à sucessão do então presidente do Legislativo, José Sarto (PDT), atual prefeito de Fortaleza.

O parlamentar foi eleito com unanimidade, tendo obtido todos os 44 votos dos deputados presentes na sessão que ocorreu no dia 8 de dezembro de 2020.