Ceará expõe hoje na COP-26 projeto do Hidrogênio Verde

Hoje, quarta-feira, 3, às 12 horas de Brasília, a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) apresentará na COP-26 – a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, que se realiza em Glasgow, na Escócia – o projeto do Hub do Hidrogênio Verde, que o Governo do Ceará pretende implantar no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

O engenheiro Joaquim Rolim, coordenador do Comitê de Energia da Fiec e um especialista em energia, fará a apresentação do projeto, para o que recebeu convite do Ministério do Meio Ambie te, que considera o empreendimento uma importante contribuição do Brasil para a descarbonização do planeta.

O Hub do Hidrogênio Verde é uma iniciativa do Governo cearense, com o apoio da Fiec e das universidades, lideradas pela UFC, que já está cuidando de qualificar profissionais para atender à demanda das empresas nacionais e estrangeirfas que deverão instalar-se aqui para produzirem o H2V, o que será feito utilizando energias renováveis, o que justifica o Verde da sustentabilidade ambiental.

A exposição de Joaquim Rolim poderá ser acompanhada pelo canal do Ministério do Meio Ambiente (MMA) no YouTube.