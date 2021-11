Exclusivo! Shell confirma interesse no Hub H2V do Pecém

Na manhã desta terça-feira, 2, em Roterdã (Holanda), o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Governo do Ceará, Maia Júnior, reuniu-se com Katharina Gruenberg, principal executiva da multinacional Shell na área de Hidrogênio Verde no Porto de Roterdã, que confirmou o interesse da empresa de investir na produção e exportação de Hidrogênio Verde na área do Complexo do Pecém.

A reunião, que seria amanhã de forma presencial, teve de ser realizada hoje porque um filho da sra. Gruenberg contraiu a Covid-19, impedindo o encontro pessoal com o secretário cearense.

De acordo com Maia Júnior, a executiva da Shell revelou que sua empresa já elaborou uma planta de produção de Hidrogênio Verde no Porto de Roterdã e, agora, volta-se para o Complexo do Pecém, onde a empresa tem planos de produzir e exportar o H2V para a Europa, tendo Roterdã como porta de entrada.

Feliz com o resultado da reunião com Khatarina Gruenberg, o secretário Maia Júnior está, hoje, em Roterdã, participando de uma grande feira internacional, uma das maiores da Europa, que reúne empresas de toda a cadeia produtiva da navegação mundial.

Nessa feira, o Porto do Pecém tem um estande, já visitado por investidores de vários países, todos eles interessados em obter mais informações sobre o Hub do H2V do Ceará, como informou Maia Júnior, que se faz acompanhar de sua secretária Executiva de Indústria, Rosane Medeiros.

Da programação técnica da feira, faz parte o Brazilian Network Day, promovido pela Embaixada do Brasil na Holanda com o objetivo de mostrar toda a potencialidade brasileira na área da infraestrutura e da produção de energias renováveis, com destaque para o Hidrogênio Verde.

A Feira tem os seguintes objetivos: 1) Criar Digitalização para Interações Inteligente; 2) Envolver Jovens Talentos da Próxima Geração; 3) Fazer Ondas Sustentáveis de Transmissão de Energia; 4) Financiar os Navios do Futuro.

O secretário Maia Júnior fará, no final da tarde de hoje, uma palestra sobre o Ceará e seu projeto do Hub do H2V no Complexo do Pecém. Maia falará sobre as oportunidades de investimento no Ceará e a diretora Comercial do Complexo do Pecém, Duna Uribe, falará sobre o Porto do Pecém e sua área industrial, incluindo a Zona de Processamento para Exportação (ZPE).

Amanhã, quarta-feira, Maia Júnior viajará para Copenhagen, capital da Dinamarca, onde cumprirá uma agenda de reuniões com diretores e executivos de empresas da Escandinávia (Suécia, Noruega e Dinamarca).