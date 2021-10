Exclusivo: Shell pede reunião com Maia Júnior em Roterdã

Exclusivo! Na próxima quarta-feira, em Roterdã, na Holanda, o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, engenheiro Maia Júnior, terá uma reunião com diretores da multinacional holandesa Shelll, uma das maiores empresas mundiais do setor de óleo & gás.

A reunião foi solicitada pela própria direção da Shell.

Maia Júnior disse neste domingo à coluna que o grupo holandês manifestou desejo de conhecer detalhes do Hub de Hidrogênio Verde que o governo do Ceará tenta implantar, para o que já atraiu, por meio de Memorandos de Entendimento já celebrados,12 empresas multinacionais da Austrália e da Europa.

Mais Júnior acompanha o governador Camilo Santana, que cumpre uma extensa agenda de compromissos, quase todos ligados ao futuro Hub do H2V.

Os diretores da Shell pediram o encontro com Maia Júnior por meio da diretora de Operações da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A), Duna Uribe, uma cearense de Jaguaribe, que durante vários anos foi diretora do Porto de Roterdã, onde residiu.

A autoridade do Porto de Roterdã – que é sócia da CIPP S/A, administradora do Complexo do Pecém, incluindo também a Zona de Processamento para Exportação do Ceará (ZPE) – tem duas cadeiras no Conselho de Administração e dois lugares na diretoria da empresa cearense, uma delas ocupada por Duna Uribe.

Depois do encontro de quarta-feira com diretores da Shell, o secretário Maia Júnior viajará para a capital da Dinamarca, Copenhagen, onde cumprirá o que ele mesmo chamou de “nova agenda de reuniões de negócios”.

Maia retornará no pródimo sábado, 6, sábado a Fortaleza.