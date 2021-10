Evangelho de hoje (Mc 12,28b-34)

Naquele tempo: Um mestre da Lei, aproximou-se de Jesus e perguntou: 'Qual é o primeiro de todos os mandamentos?' Jesus respondeu: 'O primeiro é este: Ouve, ó Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força! O segundo mandamento é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo! Não existe outro mandamento maior do que estes'. O mestre da Lei disse a Jesus: 'Muito bem, Mestre! Na verdade, é como disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios'. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência, e disse: 'Tu não estás longe do Reino de Deus'. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus.

Reflexão - “Quem ama ouve”

Ao responder ao escriba sobre o primeiro de todos os mandamentos, Jesus apela para a nossa inteligência e deseja vincular em nós definitivamente a arte de ouvir, de atentar, de encarnar e assumir como parte do nosso ser, o mandamento do AMOR. Assim sendo, mais uma vez Ele nos fala: “Ouve, Israel!” É como se Ele dissesse: presta atenção mais uma vez e nunca esqueça; vou falar novamente; ainda não entenderam? Depois, Ele continua esclarecendo: “O Senhor nosso Deus é o único Senhor” e se inclui igual aos homens reconhecendo a Deus como único soberano também da sua vida. Como homem Jesus conheceu a nossa realidade de seres sensíveis e frágeis em vista das nossas próprias limitações. Ao mesmo tempo, também como ser humano Jesus nos deu o testemunho de que quando nos apossamos da graça e do poder de Deus, quando O escutamos nós nos tornamos aptos a vencer todas as barreiras que são próprias da nossa fragilidade humana. Ter a Deus como nosso único Senhor faz toda a diferença, pois assim, nos apossamos do Seu poderio e conseguimos viver de acordo com o que nos é proposto. Partindo dessa premissa poderemos cumprir o primeiro de todos os mandamentos: “Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força”, e ainda mais, também cumprir com o segundo mandamento que Jesus nos aponta: “amarás o teu próximo como a ti mesmo”. Corpo, alma e espírito; físico e mente; intuição, consciente, subconsciente, inconsciente... É o homem total tomado pelo amor de Deus vivenciando de dentro para fora, a partir do mais profundo do seu ser, a Palavra que gera santidade e realização pessoal. – Para você o que é amar a Deus? – Você dá ouvidos à Palavra de Deus? - Você sabe qual é a diferença entre gostar e amar? - Você ama a si mesmo (a)? O que você deseja ao seu vizinho (a) é o mesmo que deseja para si? - Você tem dificuldade em aceitar-se a si mesmo (a)? E aos outros?



Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO