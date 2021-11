Instituto do Câncer do Ceará contrata startup

Empresa vinculada ao Instituto do Câncer do Ceará (ICC), o ICC Biolabs, apontado como um dos maiores complexos de inovação do setor de saúde no Brasil, acaba de celebrar contrato com a cearense Flimed, uma startup de aceleração de negócios.

O contrato está em linha com o propósito do ICC Biolabs de educar e inspirar empreendedores e inventores a desenvolverem tecnologias e soluções avançadas para o mercado de saúde com foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas.

A Flimed é uma inovadora plataforma com soluções tecnológicas que promove, de forma ráída e prátia, a conexão de médicos, hospitais, clínicas e farmácias com pacientes. Ela foi criada pelos jovens Flávio Alves e Melies Kubrick.

A empresa foi aprovada em processo de avaliação promovido pelo ICC Biolabs, a que concorreram startups de todo o país.

CRESCE O NÚMERO DE SUPERMERCADOS

Levantamento realizado pela Geofusion, líder no segmento de inteligência geográfica no Brasil, aponta que o ritmo de abertura de supermercados no primeiro semestre de 2021 superou o registrado no período pré-pandemia.

Enquanto o primeiro semestre de 2020 teve 8,4% novas lojas a mais do que no mesmo período do ano anterior, nos seis primeiros meses deste ano, o número de novas unidades registrou alta de 43,9%.

O setor, considerado essencial para o comércio varejista, foi um dos poucos que se manteve a pleno vapor mesmo durante o auge da crise sanitária. Destacam-se, nesse contexto, o fato de as pessoas terem ficado mais tempo em casa, com o aumento do consumo de alimentos nos domicílios, e o pagamento do auxílio emergencial, que garantiu renda mínima aos mais vulneráveis.

Com o início da pandemia em 2020, muitas inaugurações de novas lojas de supermercados foram adiadas. Os dados mais atuais fornecidos pela Geofusion indicam que no primeiro semestre de 2021 o setor de supermercados recuperou seu ritmo de crescimento pré-pandemia.

O segmento de supermercados tem apresentado tendência de expansão desde 2015. Até 2018, houve variação entre 15% e 20%, no primeiro semestre. De janeiro a junho de 2019, o aumento do número de novas unidades foi ainda maior: 39,5% em relação ao primeiro semestre de 2018. Com o início da pandemia em 2020, muitas inaugurações acabaram sendo adiadas.

Os dez estados que registram maior expansão, no primeiro semestre de 2021, foram: Acre (86,0%), Sergipe (70,5%), Pernambuco (63,9%), Roraima (63,5%), Bahia (61,9%), Piauí (59,6%), São Paulo (56,5%), Amapá (56,5%), Tocantins (52,2%) e Paraíba (48,0%). Esses estados vinham apresentando crescimento no indicador, e, em diversos momentos, estiveram no ranking dos com maior expansão em termos proporcionais.