Crianças e Idosos: Receita Federal no Ceará agradece ajuda

Boa e inédita iniciativa adotou o superintendente da Receita Federal no Ceará, João Batista Barros da Silva Filho: ele está enviando carta de agradecimento aos contribuintes pessoas físicas que destinaram parte do seu Imposto de Renda,neste exercício de 2021, ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa.

“Graças à sua contribuição, inúmeros projetos de inclusão social voltados para as crianças e adolescentes poderão ser desenvolvidos e, assim, propiciar oportunidades àqueles que se encontram em situação de risco ou de exclusão social”, diz o superintendente da Receita em sua carta.

Ele acrescenta na mensagem que encaminhou a um empresário agroindustrial:

“De igual forma, sua destinação para os Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa irá financiar políticas públicas que tenham como finalidade uma vida mais digna para os nossos idosos. A Receita Federal do Brasil há tempos ocupa posição de vanguarda na Campanha de Destinação e é o órgão responsável pela realização dos repasses dos valores destinados”.

A carta do superintendente João Batista Barros da Silva Filho termina assim:

“Senhor fulano de tal (há o nome do contribuinte), tenha a mais absoluta certeza de que a quantia por você destinada será efetivamente creditada na conta bancária do fundo destinatário. Aliás, você poderá acompanhar os repasses para os fundos no nosso site (da Receita Federal do Brasil) na internet”.

CEARENSE REFORMA NA PANDEMIA

Durante a fase aguda da pandemia da Covid -19, milhões de brasileiros aproveitaram o momento para fazer reformas em suas casas, e esta tendência continua em alta no Ceará, revela levantamento da Credicard, elaborado com base nas compras dos clientes do seu cartão de crédito.

De acordo com o levantamento, os gastos com serviços de empreiteiros no Ceará aumentaram 110% no último mês de setembro em relação ao mesmo período do ano passado – porcentual mais alto dos últimos dois anos.

O crescimento vem sendo constante no setor desde o início de 2021 – em relação a janeiro, por exemplo, ele foi de 71%.

VAMOS TODOS RECICLAR

Vem aí, na próxima quinta-feira, 4, em formato on-line, o Exporecicla 2021, evento promovido pelo Sindicato das Empresas de Reciclagem de Resíduos Sólidos, Domésticos e Industriais no Estado do Ceará (Sindiverde) para divulgar os avanços do seu setor.

Apoiado pela Fiec, Sebrae e Governo do Ceará, o Recicla 2021 terá seu foco voltado para o desenvolvimento humano dentro do processo de sustentabilidade.

As palestras técnicas abordarão reciclagem, reutilização de materiais, economia circular, educação ambiental e inovação ligada à sustentabilidade. A transmissão em tempo real permitirá a integração de um número maior de pessoas em diversos lugares.

O Sindiverde, que está a celebrar seu 11º aniversário, é um dos 40 sindicatos filiados à Fiec. Tem hoje 60 empresas associadas e é presidido pelo empresário Mark Augusto Lara Pereira.

POESIAS SOBRE VIAGENS PELO MUNDO

Saiu o “Volta ao mundo em 80 anos”, de autoria do engenheiro Vicente de Paulo Vieira, ex-superintendente da antiga Sumov, ex-diretor geral adjunto do Dnocs, professor titular da Escola de Engenharia da UFC, consultor em recursos hídricos, viajante contumaz... e poeta.

Vicente Vieira começa o livro dizendo que “viajar é abrir mente e coração ao inusitado; é descobrir um mundo novo ou redescobrir o mundo velho. É procurar enxergar e não apenas ver”.

Em 145 páginas, ele revela, em versos, o melhor que existe nas dezenas de países que visitou (em ordem alfabética) da África do Sul ao Vietnã.