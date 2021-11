Mercado ganha novo banco digital genuinamente cearense

Há mais de 10 anos atuando no mercado nordestino, a Mêntore Consultoria e Gestão lançará amanhã, às 19 horas, no Hotel Gran Marquise, o Mêntore Bank, plataforma digital genuinamente cearense que pretende concorrer com grandes instituições do sistema financeiro nacional.

O novo banco promete um mix completo de produtos e serviços para “monetizar o sistema financeiro corporativo”.

Fundador e CEO do banco, Vanderson Aquino explica à coluna que, “sendo 100% digital e gratuito, o Mêntore Bank surge com a proposta de ampliar a oferta de crédito para os empresários e trazer ganhos financeiros que estavam nas mãos dos grandes bancos para o caixa das corporações”.

Ele acrescenta que o Mêntore Bank “ajudará a transformar o que era tido como despesas em ganhos para as corporações e pessoas físicas.”

De acordo com Aquino, seu banco iniciará as operações com 50 mil contas digitais ativas. Em seu plano de expansão para 2022, está prevista a atuação do banco nos estados de São Paulo, Piauí, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte.