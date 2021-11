Evangelho de hoje (João 6, 37-40)

Naquele tempo, disse Jesus às multidões: "Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai: que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia.

Reflexão – “A Salvação é prioridade do Pai para nós”

Motivados pelas circunstâncias, algumas vezes na vida, todos nós já nos questionamos no que seria a vontade de Deus e como poderíamos cumpri-la. Pensamos em várias opções, no entanto, não percebemos que Jesus no Seu Evangelho nos revela claramente qual é a prioridade do Pai. A vontade do Pai é que nós creiamos no Seu Filho a fim de obter a Salvação. Só isto! Não precisa mais nada! Crer em Jesus e abraçar a Sua Salvação é a vontade do Pai para cada um de nós. O resto é consequência desta verdade! Quando mantemos firmemente o propósito de entregar a Deus a nossa vida e colocar n’Ele a nossa esperança, confiando em Jesus Cristo, podemos verificar que todas as coisas que nos acontecem nos levam para um único desígnio de santidade e de plenitude. O Senhor providencia tudo de que necessitamos, as coisas tomam o rumo desejado por Ele e, por isso, sentimos a segurança de que caminhamos em busca do que Ele veio nos dar: a salvação e a vida eterna. Tudo o mais se torna secundário quando nós temos a nossa salvação como um alvo. Portanto, não necessitamos mais nos angustiar nem nos confundir querendo descobrir o que Deus espera de nós. Jesus não quer perder nenhum daqueles que o Pai lhe entregou, e nós fazemos parte deste povo que ressuscitará no último dia. – Você tem percebido qual é a vontade de Deus para a sua vida, a cada momento? – Você já abraçou a salvação de Jesus? – Você crê que Jesus o (a) ressuscitará no último dia? – Para você o que significa Ressurreição?



Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO