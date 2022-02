De olho nas eleições deste ano, o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um discurso com forte apelo eleitoral na visita ao município de Jati, no Ceará. Ele participou do ato de liberação das águas da Transposição do Rio São Francisco para o Cinturão das Águas. Em seu pronunciamento, o chefe do Executivo nacional criticou os governos do PT, fez acenos à população nordestina e destacou ações de seu governo, principalmente o Auxílio Brasil.

