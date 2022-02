Bolsonaro erra origem de Padre Cícero e pede desculpas ao Ceará

Durante live semanal nesta quinta-feira (3), o presidente Jair Bolsonaro errou a origem de Padre Cícero e disse que o religioso cearense era de Pernambuco. Ele se corrigiu após perguntar o fato para seus assessores e logo após pediu desculpas do Ceará.

"Falaram que eu revoguei o luto de Padre Cícero. Lá do Pernambuco, é isso mesmo? Que cidade que fica lá? (silêncio) Cheio de pau de arara aqui e não sabem em que cidade fica Padre Cícero, pô? (mais silêncio). Juazeiro do Norte. Parabéns aí. Ceará, desculpa aí, Ceará", comentou o presidente.

O Padre Cícero foi citado pois o assunto era cancelamento de revogação de decretos. Um deles era o de luto ofical pela morte do cearense, morto em 1934 e tido como símbolo do Cariri, do Ceará e do Nordeste.