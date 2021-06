Voos de Fortaleza a Juazeiro do Norte são retomados em julho

Seis meses após a suspensão de voos para Fortaleza, Juazeiro do Norte volta a ter ligação aérea direta para a Capital em julho. A Gol Linhas Aéreas retomará as operações da rota a partir desta sexta-feira (2), com quatro frequências por semana.

Os voos de Fortaleza a Juazeiro do Norte serão operados às segundas, quartas, sextas e domingos, com saída da Capital às 23h25 e chegada às 0h30. No outro sentido, as aeronaves decolam do Cariri às 5h às segundas, terças, quintas e sábados e pousam às 6h no Aeroporto de Fortaleza.

Refletindo a elevada demanda de voos para destinos do Nordeste, a companhia ainda vai reforçar ligações a outros estados e retomar voos da Capital a Natal (RN) e Teresina (PI), recompondo as conexões domésticas do hub da companhia no Aeroporto de Fortaleza. Confira as mudanças:

Novos voos em julho

Retomada de operações para Natal e Teresina;

Fortaleza-Guarulhos (SP) passa de três para cinco voos semanais;

Jericoacoara-Guarulhos passa de três para cinco voos semanais;

Fortaleza-Congonhas (SP) passa de quatro semanais a dois diários;

Fortaleza-Salvador (BA) passa de um para dois voos diários;

Fortaleza-Belém (PA) passa a um voo diário;

Fortaleza-Manaus (AM) passa a um voo diário.

Retomada em Aracati

Em julho, o Aeroporto de Canoa Quebrada, em Aracati, voltará a receber voos comerciais regulares. A companhia Azul Linhas Aéreas retoma no mês a rota que parte de Recife (PE) três vezes por semana.

Jericoacoara também passará a contar com voos diários para Belo Horizonte (MG) e Juazeiro do Norte terá, ao todo, 15 ligações semanais com Recife, Campinas (SP) e Guarulhos (SP).

A Azul ainda ampliou as ligações de Fortaleza para o Rio de Janeiro (RJ), Guarulhos (SP), Recife (PE), São Luiz (MA), Belém (PA) e Salvador (BA),

A Latam também prevê ampliou as opções de voos na Capital, com a operação de dois voos diários para Congonhas (SP) e um voo diário para Belém, Teresina e Manaus.