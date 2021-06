Aracati volta a receber voos comerciais em julho; malha em Fortaleza é reforçada

Com a alta demanda das férias de julho, o Aeroporto de Canoa Quebrada, em Aracati, voltará a receber voos comerciais regulares. A companhia Azul Linhas Aéreas retoma no próximo mês a rota Aracati-Recife (PE) três vezes por semana.

A empresa também vai ampliar as operações em outros aeroportos no Ceará durante o mês de julho para atender a maior demanda por destinos no Nordeste no período.

Jericoacoara passará a contar com voos diários para Belo Horizonte (MG) e Juazeiro do Norte terá, ao todo, 15 ligações semanais com Recife, Campinas (SP) e Guarulhos (SP).

A Azul também retomará no mês a ligação entre Fortaleza e Belém (PA), além de reforçar a malha da Capital nas rotas para Campinas, BH e Recife, chegando a 70 frequências por semana.

“O Ceará tem uma forte demanda neste período, por conta do clima que favorece o turismo no belíssimo litoral cearense, e nós estamos deixando o estado ainda mais conectado com São Paulo, BH e Recife”, destaca Vitor Silva, gerente de Planejamento de Malha.

Alta estação

Com a alta estação, outras aéreas também anunciaram a ampliação da oferta de voos. Em junho, a Gol Linhas Aéreas retomou as atividades que conectam Fortaleza ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e a Manaus (AM).

Além de ampliar as ligações da capital cearense para o Rio de Janeiro (RJ), Guarulhos (SP), Recife (PE), São Luiz (MA), Belém (PA) e Salvador (BA).

Já a Latam aumentou a operação para dois voos diários para Congonhas (SP) e um voo diário para Belém, Teresina e Manaus.

Ampliação nacional

A Azul também vai ampliar a oferta em outros estados e deve operar 50 novas rotas em julho com a flexibilização de circulação no país e o reforço nos protocolos sanitários em destinos brasileiros.

A expectativa é reforçar as ligações do Nordeste aos aeroportos de Campinas, Belo Horizonte e Recife. De acordo com a companhia, as passagens para todas as novas rotas da malha da Azul em julho já estão à venda.