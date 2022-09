Viajar de avião para Aracati é até 17x mais caro do que de ônibus; veja outros destinos no Ceará

A partir de novembro, novos destinos no interior do estado poderão ser acessados por meio de avião. Para além de Jericoacoara, Aracati e Juazeiro do Norte, que já possuíam voos comerciais, a Azul passará a operar voos menores para São Benedito, Sobral, Iguatu e Crateús.

Por mais que a viagem seja mais rápida de avião, a diferença do preço entre os bilhetes de ônibus e aéreo pode não compensar. Partindo de Fortaleza, as passagens de avião chegam a ser 17 vezes mais caras do que as rodoviárias.

O comparativo realizado pelo Diário do Nordeste faz parte do projeto Sua Carteira, serviço que mostra como nossos leitores podem economizar em produtos e serviços.

O levantamento, feito no dia 8, mostra que, em alguns casos, a diferença de preço entre os dois modais ultrapassa os R$ 1.500, considerando passagens de ida e volta, com taxas inclusas.

A análise leva em conta as opções mais baratas disponibilizadas, tanto em termos de horários de voos e ônibus, como na escolha da empresa. Para o aéreo, foram consideradas datas em novembro e o período de uma semana, de acordo com a disponibilidade de voos para cada destino.

Como companhias rodoviárias não costumam disponibilizar passagens com tanta antecedência, as simulações foram feitas considerando uma viagem entre os dias 11 e 18 de setembro.

Aracati

A maior diferença de preços entre as passagens dos modais é para Aracati. Enquanto uma passagem ida e volta para terra dos bons ventos custa R$ 1.424,91, o mesmo percurso de ônibus tem custo de R$ 82,13, mais de 17 vezes o valor.

A passagem de avião considera o período entre 10 e 16 de novembro, pela Azul, única companhia aérea que faz o trecho. Já o bilhete rodoviário é simulado pela São Benedito, também a única a cobrir a rota.

A economia para quem escolhe o modal rodoviário chega a R$ 1.342,78 na comparação de preços.

Jericoacoara

Com o preço de uma passagem ida e volta de avião para Jericoacoara, é possível ir e voltar 8 vezes para o mesmo destino. Enquanto o bilhete aéreo custa R$ 898,00, a passagem rodoviária é vendida a R$ 112,26, já com taxas.

A simulação considera a viagem de avião pela VoePass, mas, pela Azul, a diferença é ainda maior: ida e volta saem por R$ 1.648,14 na companhia aérea para as mesmas datas, no período entre 11 e 18 de novembro. A passagem de ônibus foi simulada pela Guanabara.

Quem decide ir para o destino de ônibus pode economizar até R$ 1.535,88, na comparação com a passagem da Azul.

Juazeiro do Norte

Enquanto a ida e volta para Juazeiro do Norte pela VoePass custa R$ 998,00, a mesma viagem pode ser feita por R$ 187,96 pela Guanabara, utilizando as estradas.

O preço do modal aéreo é mais de 5 vezes maior e é ainda mais alto considerando os preços praticados pela Azul. A viagem entre os dias 10 e 17 de novembro custa R$ 1.804,95 pela companhia aérea.

A opção ainda conta com outro revés, para além do financeiro. O voo mais barato tem duração de 17h35 na ida e 12h05 na volta, com escalas. A viagem de ônibus dura na faixa de 10h53, de acordo com o site da Guanabara.

A economia de quem escolhe ir de ônibus chega a R$ 1.555,49, na comparação com a passagem da Azul.

Sobral

Quem quer sair de Fortaleza para Sobral pode pagar R$ 112,75 nos bilhetes de ida e volta de ônibus ou R$ 552,15 para voar, quase 5 vezes o valor.

A simulação foi feita considerando a viagem pela Azul, única companhia que fará o trecho, no período entre 11 e 17 de novembro. A empresa cotada para a viagem de ônibus foi a Guanabara, a mais barata para o trecho.

A escolha do modal rodoviário rende uma economia de R$ 439,40.

São Benedito

A diferença de preços das passagens de ônibus e avião para São Benedito ultrapassam os 3,5x. No período entre 7 e 14 de novembro, as passagens de Azul custam R$ 568,15.

Já quem prefere ir de ônibus desembolsa R$ 160,27 pela ida e volta viajando pela companhia Princesa do Inhamuns.

A economia optando pela passagem de ônibus chega a R$ 407,88.

Iguatu

A viagem para Iguatu no período entre 8 e 15 de novembro custa R$ 638,15 para quem escolher o modal aéreo, viajando pela Azul. Já quem preferir ir de ônibus, pela Guanabara, desembolsa um total de R$ 153,62 pela ida e volta.

O preço da passagem de avião é 4,15 vezes mais caro e a economia para quem escolher ir de ônibus é de R$ 484,53.

Crateús

Quem quer ir para Crateús partindo de Fortaleza de avião desembolsa R$ 658,15 para passagens no período entre 9 e 17 de novembro. Para quem vai de ônibus, o preço da ida e volta fica em R$ 160,22.

As passagens de avião foram cotadas na Azul e as de ônibus pela Princesa dos Inhamuns, companhia que ofereceu preço mais baixo.

Escolhendo o bilhete de ônibus, o passageiro pode economizar R$ 497,93.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil