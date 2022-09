Veja quais são os carros mais vendidos do Ceará

Gol, Corolla e Palio são os três carros (seminovos e usados) mais vendidos do Ceará em agosto, de acordo com dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). Juntos, esses modelos somam 3,8 mil seminovos comercializados no período.

Depois do Palio, a Fiat aparece novamente no ranking, sendo o Uno o quarto automóvel seminovo mais vendido do Ceará em agosto deste ano.

Veja o ranking:

Gol Corolla Palio Uno Onix Celta Siena HB20 Prisma Fox

Fonte: Fenauto

Entre os comerciais leves seminovos e usados, a Hilux é o primeiro lugar da lista, com 816 unidades seminovas comercializadas no mês passado.

O presidente do Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Estado (Sindivel) pontua que, no ranking nacional dos seminovos, a Hilux é o quarto comercial leve mais vendido. "A preferência desses veículos da Toyota no Ceará, Corolla e Hilux, se deve ao forte trabalho da marca aqui no Estado", explica.

Veja a lista dos comerciais leves mais vendidos em agosto:

Hilux Strada Saveiro S10 Toro L200 D20 Montana Kombi Ranger

Fonte: Fenauto

Os dados da Fenauto se assemelham às estatísticas da Olx, considerada hoje a maior plataforma de compra e venda online de carros do País, no primeiro semestre deste ano. No levantamento do site, Gol, Corolla e Palio também estão no topo.

O ranking, que considera automóveis e comerciais leves, mostra ainda o Onix como o quarto veículo mais vendido por meio da plataforma no primeiro semestre deste ano. Em seguida, vem a Hilux, comercial leve, na quinta posição.

Veja a lista da OLX com os mais vendidos do Ceará no semestre:

Gol Corolla Palio Onix Hilux Uno Celta HB20 Strada KA

Fonte: OLX

Preços dos seminovos segue em queda

Diante da demanda um pouco mais tímida em 2022, os preços dos veículos seminovos segue em queda. De acordo com Everton Fernandes, houve queda de 6,5% em 2022 e a expectativa é que o ano feche com seminovos 10% na comparação com os preços de 2021.

Apesar da baixa, o percentual não corrige por completo a elevação de 28% observada em 2021 no mercado cearense de seminovos. "Não vai haver redução no mesmo patamar. Se nós estivéssemos com uma oferta maior de veículos, os preços poderiam cair mais", explica o presidente do Sindivel.

Dicas para comprar pela internet:

Desconfie de preços muito abaixo do mercado;

Negocie direto com o proprietário ou revendedor autorizado;

Não faça pagamentos antecipados;

Certifique-se de que a conta para pagamento está no nome do proprietário ou representante legal do veículo;

Quando for ver o veículo ou apresentá-lo aos interessados, prefira locais públicos e com grande movimentação de pessoas. Vá sempre acompanhado;

Busque informações como multas e histórico do veículo. A OLX conta com o histórico veicular, que sinaliza possíveis débitos;

Faça verificação de perfil na OLX e solicite que o negociante faça o mesmo. De acordo com a OLX, o perfil verificado proporciona mais segurança;

O chat da OLX oferece dicas de negociação e segurança para a compra e venda do veículo.

