Mercado de seminovos segue aquecido com queda na produção de veículos novos

Em 2021, o número de veículos usados vendidos no Brasil superou as 15 milhões de unidades, um aumento de 18,8% em comparação a 2020. No país, tradicionalmente os seminovos superam as vendas dos recém-emplacados, mas com o aumento no preço dos veículos novos, essa tendência se expandiu.

Parte dessa reação se deve à escassez de peças e componentes para a fabricação dos automóveis, que afeta toda a indústria mundial e intensificou a queda na produção de veículos novos, o que encareceu os produtos. Na avaliação de Marcel Feitosa, diretor comercial da Platinum Premium Cars (@platinum_premium_cars), esse contexto provocou um foco maior no mercado de seminovos, que sempre teve uma ampla procura pelos consumidores. Por conta da instabilidade do cenário mundial, o diretor acredita que o aumento no preço dos veículos novos e a falta de componentes para fabricação deve se manter até 2023.



Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), até abril deste ano, foram vendidos 410.114 automóveis novos no Brasil, enquanto o número de seminovos vendidos no mesmo período foi de 2.279.886.

“Isso tudo é gradativo, vem aos poucos acontecendo (a melhora do mercado). Eu acredito que até o final do ano haverá já uma grande recuperação, mas uma retomada mais forte, acredito que somente no próximo ano”, reflete Marcel.

Acerca do mercado cearense de venda de veículos, Marcel explica que sempre foi muito atrativo, mesmo sendo desafiador. Apesar da inflação e do aumento da taxa de juros, as vendas permanecem em crescimento. Até abril deste ano, foram vendidos 31.572 veículos no estado, ante 29.211 no mesmo período de 2021, um aumento de 8,08%.

“Nós, da Platinum Car, mesmo em um ano desafiador, abrimos loja, fizemos um grande investimento para atender nossos clientes, trabalhar com bons produtos e rentabilizar”, pontua Marcel.

Foco na qualidade dos serviços

Com serviço de vendas de carros novos e seminovos de alto padrão, a Platinum Premium Cars disponibiliza não só as vendas dos veículos, mas também uma consultoria para os consumidores. “Hoje, a informação para venda de seminovos está na mão do cliente. Então, é fácil vender um carro particular, em parte. Mas existem vários aspectos que o cliente precisa de uma orientação, uma direção para saber se o que ele está tentando fazer é o certo”, comenta Marcel Feitosa.

Os veículos vendidos na Platinum estão inseridos no segmento premium, com marcas como BMW, Mercedes, Porsche, Audi, Volvo e Land Rover. Contudo, a concessionária também trabalha com carros “custo-benefício” de marcas populares do mercado, como Chevrolet, Volkswagen e Hyundai. A empresa conta com showroom completo na Avenida Rogaciano Leite, 970.

Legenda: O showroom da Platinum Premium Cars conta com veículos de diversas marcas Foto: Divulgação

Critérios como ano de fabricação do carro, quilômetros rodados e qualidade geral são analisados pela Platinum antes de um veículo seminovo ser colocado à venda, como também aspectos de originalidade dos carros, o que garante uma experiência melhor para os clientes.

Em relação ao financiamento dos veículos, o gerente comercial explica que a Platinum conta com opções dos principais bancos do mercado, como Bradesco, Santander, Itaú, Safra e o Banco Toyota, exclusivo da montadora e que possui taxas segmentadas para cada cliente. “Temos todos cadastrados conosco para melhor atender a nossa carteira de clientes e sempre tentando buscar a melhor condição do mercado, para que seja satisfatório no bolso do nosso cliente”.

Acompanhamento constante

Em relação ao período de pós-venda, Marcel Feitosa reforça que precisa ser compreendido como um segmento que integra o setor de vendas do mercado. No âmbito dos automóveis, esse aspecto não se limita somente a revisões na oficina, mas a orientações sobre uso de película, polimentos especiais, pintura, entre outros pontos, que fazem parte dos serviços prestados pela Platinum.

Os clientes que adquirem veículos da Platinum contam com canal aberto junto à empresa para tirarem dúvidas acerca de orçamentos realizados em outros negócios, revenda dos automóveis e outras comodidades.

Serviço

Platinum Premium Cars

Endereço: Av. Rogaciano Leite, 970 - Guararapes.

Telefone: (85) 9 97931700

Site: www.platinumpremiumcars.com.br

Instagram: @platinum_premium_cars

