Veja os bairros de Fortaleza que mais arrecadam ICMS; total passa de R$ 8 bilhões

Fortaleza arrecadou R$ 8,2 bilhões em Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ao longo do ano passado e 24% desse montante corresponde somente ao valor recolhido no Centro de Fortaleza. Sozinho, o bairro arrecadou em 2022 mais do que todo o município de Maracanaú (R$ 1,41 bilhão), de acordo com dados da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Os números foram apresentados na manhã da última quarta-feira (12) pelo titular da Pasta, Fabrízio Gomes, a empresários do comércio do Centro durante reunião para discutir melhorias para a atividade comercial no bairro. O encontro foi realizado na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

A ideia da entidade classista é reforçar junto ao Estado a necessidade de revitalizar e ocupar o centro de Fortaleza, evitando fechamento de lojas e prejuízos.

Além do Centro de Fortaleza, o Mucuripe é outro bairro da Capital com arrecadação superior a R$ 1 bilhão (R$ 1,76 bilhão). Cais do Porto (R$ 818,5 milhões); Messejana (R$ 286,4 milhões) e Aldeota (R$ 270,9 milhões) fecham o top 5 em arrecadação de ICMS no ano passado.

Veja a lista dos bairros que mais arrecadam:

Centro: R$ 2,04 bilhões Mucuripe: R$ 1,76 bilhão Cais do Porto: R$ 818,5 milhões Messejana: R$ 286,4 milhões Aldeota: R$ 270,9 milhões Jacarecanga: R$ 176,3 milhões Parangaba: R$ 164,3 milhões Edson Queiroz: R$ 162,4 milhões Papicu: R$ 154,6 milhões São João do Tauape: R$ 136,9 milhões

Veja a lista das cidades que mais arrecadam:

Fortaleza: R$ 8,2 bilhões Maracanaú: R$ 1,41 bilhão Caucaia: R$ 710,1 milhões Aquiraz: R$ 600,6 milhões Itaitinga: R$ 362,7 milhões Eusébio: R$ 320,5 milhões São Gonçalo do Amarante: R$ 292,7 milhões Juazeiro do Norte: R$ 263,7 milhões Sobral: R$ 228,4 milhões Horizonte: R$ 93,2 milhões

Sobre a relevância do Centro de Fortaleza em termos de arrecadação de ICMS para o Estado, Fabrízio destacou que a região precisa ter um olhar especial e que o bairro representa “pujança, crescimento econômico, emprego e, consequentemente, isso gera arrecadação”. Disse que já tem conversado com a Secretaria de Cultura do Ceará para planejar ações que visem levar mais pessoas ao Centro.

Benefícios

Sobre o aspecto tributário, o titular da Pasta frisou para os empresários que está aberto ao diálogo. Questionado pelos representantes do comércio sobre o fechamento de indústrias que fornecem para o setor, Gomes falou que as situações devem ser avaliadas caso a caso.

Fabrízio Gomes Secretário da Fazenda Se apresentar dificuldade, a empresa vai lá na Sefaz, pede um benefício e a gente vai analisar os números, o que é possível, o que não é possível, se existe um benefício muito maior. Eu sou muito de cálculo”

“Se eu vou dar um benefício para uma empresa vir para o Ceará e ela me diz que Pernambuco está dando 100%, eu vou analisar: mas será que é a mesma coisa? Qual diferencial eu tenho aqui? Vamos supor, no caso de uma montadora: aqui eu tenho Porto do Pecém, tenho siderúrgica, então é um diferencial e eu não preciso dar 100%, então é calcular”, explica o titular da Pasta.

Ele também ressaltou que a Sefaz vem trabalhando para evitar a sonegação e a informalidade, mencionando lojas online estrangeiras. Recentemente, o Governo Federal revelou que vai acabar com a isenção de impostos para remessas internacionais com valor inferior a US$ 50, decisão que afeta sites como AliExpress e Shein.

Vendas nos próximos meses

Enquanto tenta planejar rodas de discussões com entes da sociedade em busca de repovoar o Centro da Cidade e turbinar as vendas, a CDL se prepara e vislumbra alguns números para o período que hoje é considerado o melhor do ano para o comércio do bairro: o quadrimestre entre maio e agosto.

Assis Cavalcante explica que a expectativa é que as vendas cresçam de 6% a 7% nesse período ante igual quadrimestre do ano passado, projeção ancorada no Dia das Mães, Dia dos Namorados, férias e Dia dos Pais.

O presidente da CDL explica que a data e tornou a melhor para o comércio do Centro, passando o fim de ano, que tem um volume intenso de vendas no e-commerce.

“Dezembro não é mais o mesmo porque tem Black Friday, o pagamento do 13º dos servidores não ocorre integralmente, então o nosso melhor período é esse, de maio a agosto”, diz Assis Cavalcante.

Apelo para horários diferenciados

Para ajudar a movimentar o Centro, ele apela para que os lojistas troquem o horário de fechamento das lojas, de 17h para 18h, justificando que o comerciário do Centro também compra nas lojas dos bairros. Ainda de acordo com Assis, haverá outras rodas de discussão com o objetivo de revitalizar o Centro. Também participou do momento nessa terça (12) o superintendente estadual do Ceará do Banco do Nordeste, Lívio Tonyatt.

As conversas incluem concessão de benefícios para o aluguel de lojas e melhorias nos preços dos estacionamentos. Além disso, Assis Cavalcante afirma sobre uma reforma na Praça do Ferreira, que está na mira da entidade e em tratativas iniciais com a Prefeitura de Fortaleza, de acordo com o presidente da CDL.

