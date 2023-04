Da madrugada ao meio-dia, feirantes movimentam a economia dos bairros de Fortaleza

O dia do Passarinho começa logo cedo, antes mesmo de o sol raiar. Às 2 da manhã ele voa de sua casa até a Ceasa, onde procura as frutas e verduras mais fresquinhas para compor sua banca. Às 5 horas ele já tem que estar com a barraca montada pois, em breve, os fregueses começam a chegar.

Nas segundas-feiras, Passarinho se estabelece no Henrique Jorge, das 5 da manhã até às 14 horas. Na terça, a feira é no Conjunto São Francisco e, na quarta, no Parque Rio Branco. Acordar cedo, buscar produtos, montar barraca e gritar em plenos pulmões as promoções do dia: todo dia ele faz tudo sempre igual.

Já faz 27 anos que as feiras livres ocupam os dias e fornecem o sustento de Antônio Augusto, de 53 anos, conhecido nas ruas como Passarinho. O que começou para ele como uma oportunidade de conseguir renda em meio ao desemprego se tornou um legado de família, com dois de seus filhos seguindo a profissão.

Histórias como essa são comuns na feira. Não raro os feirantes compartilham a banca com filhos, sobrinhos e netos, passando para as próximas gerações os conhecimentos adquiridos no contato direto e diário com o público.

No sol escaldante e por baixo das lonas, vendedores compõem as 73 feiras livres existentes em Fortaleza, de acordo com levantamento da Prefeitura. Esta é a segunda reportagem da série que mostra a rotina dos feirantes e como as feiras movimentam a economia da Capital.

Mapa interativo

Além das 73 feiras de bairros, Fortaleza possui outras sete exclusivamente de produtos agroecológicos, totalizando 80 opções. Clique nos ícones do mapa para obter as informações de dias e horários de funcionamento da feira mais próxima da sua casa.

Fonte: Prefeitura de Fortaleza, Rede EcoCeará, Cetra e MST. Elaboração: Heloisa Vasconcelos.

Altos e baixos

Nas quintas-feiras, Passarinho monta sua banca na rua Tupi, no bairro João XXIII. Os produtos expostos variam de acordo com a disponibilidade da Ceasa naquela madrugada, mas normalmente ele vende banana, milho, manga, abacate e outras frutas da safra.

Foto: Fabiane de Paula

Ele começou a trabalhar nas feiras livres após ser demitido da empresa que trabalhava como metalúrgico. Com o dinheiro da rescisão, ele decidiu comprar sua banca para começar a trabalhar como feirante. E está aí até hoje.

Antônio Augusto, 'Passarinho' Feirante A gente passa por altos e baixos. Tem dia que a feira está boa, tem dia que a feira está ruim, tem dia que perde. A gente tá vendendo aqui, se der uma chuva e for todo mundo embora, pronto, o prejuízo é grande. Aí para vender no outro dia tem que vender mais barato. Mas é uma coisa mais saudável, a gente tem todo dia a fruta e a verdura, não falta em casa. Se não tiver aqui, eu pego em outra banca, o pessoal de outras bancas também pega aqui. E assim vamos, trocando. Vamos passando o dia a dia”

Hoje é da feira que ele monta todos os dias – salvo algumas quartas, quando ele decide folgar – que ele tira o sustento da casa onde mora com sua esposa e quatro filhos mais novos. Seus dois filhos mais velhos, de seu casamento anterior, também trabalham na feira e acompanhavam o pai desde que eram pequenos.

Apesar do cotidiano apressado, Passarinho afirma que pretende continuar trabalhando nesse ambiente até seus filhos tomarem de conta, pelo menos enquanto não aparecerem oportunidades melhores.

Foto: Fabiane de Paula

“Não é que [a feira] seja ruim, é a jornada de trabalho. De 2 horas da manhã para ir para Ceasa até 14h é cansativo, correndo para um lado e para o outro. O bom é que a gente trabalha com pessoas, todo dia é um bairro diferente. Conhece pessoas diferentes, é bom por causa disso”, diz.

De sorriso no rosto, Passarinho descasca o milho, organiza as frutas e embala os produtos para os clientes. É mais um dia de uma rotina cansativa, mas feliz.

Fregueses e amigos

Também é no João XXIII que Senhorinha dos Santos, de 72 anos, monta sua barraca nas quintas-feiras. Com ajuda de um de seus filhos e dois netos, ela organiza nos cavaletes o açafrão, o colorau, o alho e os chás. Mói na hora a pimenta do reino, que fez com que ela ficasse conhecida na feira como Pimentinha.

Foto: Fabiane de Paula

Ela acorda todos os dias 4 horas da manhã para estar na feira às 5h30. Seu filho monta a barraca e ela dispõe os produtos que vende até o meio-dia. Depois, volta para casa, almoça, descansa e assiste uma novela.

Já na velhice, Pimentinha conta que não trabalha na feira pelo dinheiro – não que não goste do dinheiro, Deus que me perdoe. É que na idade em que se encontra, prefere se movimentar todos os dias do que ficar em casa esperando seus ossos se “entrevarem”.

Senhorinha dos Santos, 'Pimentinha' Feirante É pelas amizades, pelas conversas, pela intimidade com as pessoas, com meus clientes, têm cliente que vira amigo. Isso é bom para mim, que eu já vou fazer 73 anos, e aí a gente precisa conversar, ouvir, falar, caminhar, trabalhar para exercitar os ossinhos porque se ficar em casa os ossinhos entrevam”

O dinheiro que consegue na feira serve como complemento à aposentadoria que ela ganha para sustentar a casa onde mora hoje só com um de seus filhos, que brigou com a esposa e hoje se abriga junto à mãe. Senhorinha traz consigo 5 filhos de sangue e outros 5 de coração, 16 netos e 4 bisnetos.

Pimentinha só começou a trabalhar na feira quando já estava em busca da aposentadoria, há 10 anos. No início, ela montava a barraca e passava os dias vendendo com a ajuda de seu marido, hoje falecido. Agora, ainda há familiares que a ajudam a tocar a lida.

Legenda: Pimentinha com seu filho e dois netos Foto: Fabiane de Paula

Um deles seu filho Fledson Alves, de 47 anos, conhecido na feira como Pastor pelo seu emprego paralelo de vender bíblias. Ele acompanha a mãe nas feiras já há um ano e tem tomado gosto pelo negócio, montando inclusive uma barraca própria nos dias de terça e sexta-feira.

“Eu não imaginava que ia gostar, comecei ajudando ela, ela precisa de ajuda. A feira a gente termina se acostumando e quando a gente não vem já sente falta. É bom que é só pela manhã, de tarde está livre”, conta.

A família escolheu seguir no ramo dos temperos para dispensar a ida diária à Ceasa em busca de produtos frescos. E é bom também para ter sempre comida gostosa e bem temperada à mesa.

Quando chove em Fortaleza

Do outro lado da Capital, na Cidade 2000, Erivaldo Miranda, de 48 anos, montava sua barraca em uma sexta-feira chuvosa, o pior tipo de dia para quem trabalha com feira. É quando os fregueses munidos com guarda-chuvas são raros e fica o medo de os produtos sobrarem e estragarem.

Legenda: Erivaldo compartilha a feira com seus sobrinhos Foto: Fabiane de Paula

Conhecido pelo nome artístico de Eri Miranda, o feirante herdou o dom de lidar com gente dos pais, que trabalhavam em feiras de artesanato. Ele atua nas feiras livres de Fortaleza já há 25 anos, primeiro acompanhando seus irmãos e sozinho já há 17 anos.

“É corrido, mas é prazeroso, é de onde a gente tira o sustento. O que eu mais gosto é isso aqui, aqui eu brinco, aqui eu danço, canto, tiro foto, vou vendendo, vou dando receita”, compartilha.

Apesar da alegria que transborda do sorriso aberto de Eri, ele confessa que as dificuldades de trabalhar na feira existem.

“Nem todas as feiras têm estrutura apropriada para você montar suas bancas, tem dificuldade de transporte, trânsito. A gente não tinha banheiro químico, agora tem. Em outras feiras é em pista, aqui é um canteiro, quando chove fica só a lama”, diz.

Foto: Fabiane de Paula

Ele aprendeu dia após dia a contornar os prejuízos e olhar para o lado bom. Entre feiras de vendas fartas e de baixo movimento, ele consegue renda para sustentar sua casa.

Erivaldo Miranda Feirante Varia muito, chego a tirar 2 ou 3 salários por mês em um mês bom, às vezes chega a tirar menos. Você pode às vezes ganhar mil reais em um dia, mas depois passa duas três feiras e esses mil reais tem que recompensar. São altos e baixos"

A estratégia em dias chuvosos é tentar abrir promoções para chamar os clientes, sendo sempre sincero sobre a qualidade dos produtos e pesando corretamente, que é para o freguês voltar. E manter a esperança de dias de céus mais claros, em que ao meio-dia o tablado esteja vazio e os produtos vendidos.

Apoio ao feirante

Lidar com um fluxo de caixa tão variável pode ser um desafio para os feirantes. Ainda que a prática normalmente seja aprendida no dia a dia, o Sebrae realiza ações para capacitar esse público.

“O que a gente faz é sentar com os feirantes e tentar organizá-los da melhor forma possível e buscando capacitações para corrigir. Trabalhando higiene, manipulação de alimentos, trabalhando o atendimento, para que ele possa surpreender o cliente naquele momento da venda”, explica o articulador do escritório do Sebrae de Fortaleza e Região Metropolitana, Pedro Silva.

Pedro destaca que uma das maiores ajudas para os feirantes é ensiná-los a lidar com gestão financeira, explicando conceitos básicos de fluxo de caixa, orientação para o crédito e gestão de estoque.

O próprio feirante pode buscar o Sebrae por conta própria ou por meio de associações, mas a instituição também realiza ações de busca ativa pelos feirantes em parceria com entes públicos.

“A grande função é sensibilizá-los, para que eles estando mais organizados, eles possam ter um negócio mais saudável, que possa lucrar mais e gerar mais recursos para a sua família. Também tem a visão de desenvolver aquela localidade através dos empreendedores locais, traz mais desenvolvimento para a localidade, para aquele bairro”, coloca.

O Sebrae tem canais abertos para dialogar com feirantes sobre melhorias no negócio, por meio dos canais do site e do número 0800 570 0800.

